https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-donald-trump-olmasaydi-israil-yerle-bir-olmustu-1106644229.html

Trump: Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu

Trump: Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu" dedi ve İsrail’i Lübnan saldırılarından alıkoyup koyamayacağı sorusuna yanıt verdi.

2026-06-19T14:20+0300

2026-06-19T14:20+0300

2026-06-19T14:20+0300

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ABD merkezli Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, İsrail ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ilişkileri değerlendirdi.Netanyahu'ya sorulursa, bombalar, silahlar dahil her şeye sahip olduklarını söyleyeceklerini belirten Trump, "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu" ifadesini kullandı.Trump, Netanyahu ile ilişkisi hakkında da "İlişkimiz iyi ancak onları biraz daha makul bir seviyede tutmalıyız" diye konuştu.Lübnan sorusuna ‘dediğimi yaparlar’ yanıtıİsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koyamayacağı sorulması üzerine Trump, "Evet, yapacağım. Bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar" diye konuştu.​​​​​​​Netanyahu: Lübnan’da kalmaya devam edeceğizÖte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalinin devam edeceğini yineledi.Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Lübnan'a ilişkin değerlendirme toplantısı yaptığını belirtti.İsrail ordusuna verdiği talimatın net olduğunu belirten Netanyahu, "Dün de açıkça ifade ettiğim gibi; İsrail, ülkenin kuzeyindeki toplulukları korumak amacıyla gerekli olduğu sürece Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/israil-mutabakata-ragmen-lubnani-vurdu-19-kisi-hayatini-kaybetti-1106637622.html

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