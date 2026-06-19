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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/israil-mutabakata-ragmen-lubnani-vurdu-19-kisi-hayatini-kaybetti-1106637622.html
İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ı vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti
İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ı vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 19 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Saldırılar, ABD ile İran arasında... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T11:58+0300
2026-06-19T11:58+0300
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İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve uzatılan ateşkes girişimlerine rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Nebatiye kenti ile Secid, Reyhan, Kevseriyyet Siyad, Kefercuz, Kefertebnit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit dahil birçok yerleşim yerini hedef aldı.Nebatiye ve çevresine yoğun bombardımanİsrail topçuları da Nebatiye ve çevresindeki çok sayıda bölgeye yoğun bombardıman gerçekleştirdi.Lübnan Sağlık Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra İsrail'e ait bir insansız hava aracının Cizzin bölgesindeki Reyhan beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Böylece toplam can kaybı 19'a yükseldi.Lübnan basınında yer alan haberlere göre hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.İsrail ordusu: Hizbullah unsurları hedef alındıİsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırılarda Hizbullah'a ait altyapı unsurları ve örgüt mensuplarının hedef alındığını ileri sürdü.Saldırılar, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan ve "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra gerçekleşti. Taraflar, 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanan mutabakatın bölgesel çatışmaların sona erdirilmesini, Lübnan dahil savaş alanlarında ateşkes sağlanmasını ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini hedeflediğini açıklamıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 912'ye ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump--lubnan-hizbullah-ve-israil-de-dahil-olmak-uzere-tum-cephelerde-tam-bir-ateskes-bekliyoruz-1106627260.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, i̇ran, lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah

İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ı vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti

11:58 19.06.2026
© AA / Houssam Shbaroİsrail ordusunun İran- ABD ateşkesine rağmen Lübnan'a saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun İran- ABD ateşkesine rağmen Lübnan'a saldırıları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Houssam Shbaro
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 19 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Saldırılar, ABD ile İran arasında imzalanan ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesini öngören mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşti.
İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve uzatılan ateşkes girişimlerine rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Nebatiye kenti ile Secid, Reyhan, Kevseriyyet Siyad, Kefercuz, Kefertebnit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit dahil birçok yerleşim yerini hedef aldı.

Nebatiye ve çevresine yoğun bombardıman

İsrail topçuları da Nebatiye ve çevresindeki çok sayıda bölgeye yoğun bombardıman gerçekleştirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra İsrail'e ait bir insansız hava aracının Cizzin bölgesindeki Reyhan beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Böylece toplam can kaybı 19'a yükseldi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

İsrail ordusu: Hizbullah unsurları hedef alındı

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırılarda Hizbullah'a ait altyapı unsurları ve örgüt mensuplarının hedef alındığını ileri sürdü.
Saldırılar, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan ve "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra gerçekleşti. Taraflar, 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanan mutabakatın bölgesel çatışmaların sona erdirilmesini, Lübnan dahil savaş alanlarında ateşkes sağlanmasını ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini hedeflediğini açıklamıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 912'ye ulaştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
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Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
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