https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/israil-mutabakata-ragmen-lubnani-vurdu-19-kisi-hayatini-kaybetti-1106637622.html

İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ı vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti

İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ı vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 19 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Saldırılar, ABD ile İran arasında... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T11:58+0300

2026-06-19T11:58+0300

2026-06-19T11:58+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

lübnan

i̇ran

lübnan sağlık bakanlığı

hizbullah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106636588_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_1765c801928eaf9d6a58dc60332866d5.jpg

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve uzatılan ateşkes girişimlerine rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Nebatiye kenti ile Secid, Reyhan, Kevseriyyet Siyad, Kefercuz, Kefertebnit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit dahil birçok yerleşim yerini hedef aldı.Nebatiye ve çevresine yoğun bombardımanİsrail topçuları da Nebatiye ve çevresindeki çok sayıda bölgeye yoğun bombardıman gerçekleştirdi.Lübnan Sağlık Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra İsrail'e ait bir insansız hava aracının Cizzin bölgesindeki Reyhan beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Böylece toplam can kaybı 19'a yükseldi.Lübnan basınında yer alan haberlere göre hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.İsrail ordusu: Hizbullah unsurları hedef alındıİsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırılarda Hizbullah'a ait altyapı unsurları ve örgüt mensuplarının hedef alındığını ileri sürdü.Saldırılar, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan ve "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra gerçekleşti. Taraflar, 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanan mutabakatın bölgesel çatışmaların sona erdirilmesini, Lübnan dahil savaş alanlarında ateşkes sağlanmasını ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini hedeflediğini açıklamıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 912'ye ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump--lubnan-hizbullah-ve-israil-de-dahil-olmak-uzere-tum-cephelerde-tam-bir-ateskes-bekliyoruz-1106627260.html

i̇srail

lübnan

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, lübnan, i̇ran, lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah