https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-bugune-kadar-yasamis-en-guclu-kisi-olarak-nitelendirildigi-kitaptan-detaylar-paylasti-1106639588.html

Trump, 'bugüne kadar yaşamış en güçlü kişi' olarak nitelendirildiği kitaptan detaylar paylaştı

Trump, 'bugüne kadar yaşamış en güçlü kişi' olarak nitelendirildiği kitaptan detaylar paylaştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemini konu alan 'Rejim Değişimi' adlı kitaptan bir bölümü sosyal medya hesabında paylaştı. Kitapta Trump, tarihin... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T12:42+0300

2026-06-19T12:42+0300

2026-06-19T12:42+0300

dünya

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemini ele alan "Regime Change (Rejim Değişimi)" adlı kitaptan dikkat çekici bölümleri sosyal medya hesabında paylaştı.Tarihte iz bırakan isimlerle karşılaştırıldıYazar Dave King'in kaleme aldığı bölümde Trump, Attila, Cengiz Han, Napolyon Bonapart, Josef Stalin, Mao Zedong ve Adolf Hitler gibi dünya tarihinde iz bırakan liderlerle karşılaştırıldı.King, söz konusu liderlerin kendi dönemlerinde büyük güç sahibi olduklarını ancak günümüzün askeri, teknolojik ve ekonomik kapasitesinin geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacağını savundu. Trump'ın ABD Başkanı olarak sahip olduğu insan gücü, teknoloji ve küresel ekonomik etki nedeniyle tarihteki tüm liderlerden daha güçlü konumda bulunduğunu ileri süren King, "Bu da onu, bu gezegende bugüne kadar yaşamış en güçlü kişi yapar" ifadelerini kullandı.Öte yandan CNN'in detaylarına ulaştığı kitapta, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk 14 ayında yaşanan gelişmelere de yer verildi.'İran savaşının bir parçası olmak istemedi'Kitaba göre Trump, görev süresinin ilk aylarında İsrail'in İran'a yönelik savaşının bir parçası olmak istemedi. Ayrıca bir danışmanıyla yaptığı görüşmede İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu için "sahtekar" ifadesini kullandığı öne sürüldü.Kitapta, Şubat ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantıda Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların gerekçelerini Trump'a ve ABD'li yetkililere anlattığı belirtildi. Bu görüşmenin ardından Trump'ın İsrail'e destek verme yönünde tutum değiştirdiği iddia edildi.Eserde ayrıca Trump'ın Volodimir Zelenskiy'e yönelik yaklaşımının da mesafeli ve şüpheci olduğu değerlendirmesine yer verildi.1000'den fazla röportaja dayandırıldığı belirtilen kitap, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki dış politika tercihleri ve dünya liderleriyle ilişkilerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bati-basini-iran-abd-arasindaki-isvicre-zirvesi-o-kadar-ani-oldu-ki-jd-vancein-ekibi-havaalaninida-1106638641.html

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donald trump, cengiz han, napolyon bonapart, i̇ran, i̇srail, abd, cnn