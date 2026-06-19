https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bati-basini-iran-abd-arasindaki-isvicre-zirvesi-o-kadar-ani-oldu-ki-jd-vancein-ekibi-havaalaninida-1106638641.html

Batı basını: İran-ABD arasındaki İsviçre zirvesi 'o kadar ani oldu ki' JD Vance'in ekibi havaalanında hazırdı

Batı basını: İran-ABD arasındaki İsviçre zirvesi 'o kadar ani oldu ki' JD Vance'in ekibi havaalanında hazırdı

Sputnik Türkiye

JD Vance'in ekibi, İran görüşmeleri için İsviçre’nin Bürgenstock bölgesindeki zirveye uçmak üzere hava üssünde hazır bekliyordu. Detaylar haberde...

2026-06-19T12:23+0300

2026-06-19T12:23+0300

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Bugün olması beklenen İran ve ABD arasındaki görüşmelerin iptali Batı basınına göre ‘o kadar ani oldu ki’, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibi ve küçük bir grup gazeteci bile Washington DC’nin hemen dışındaki Joint Base Andrews'te seyahat beklentisiyle toplanmıştı. Beyaz Saray yetkilileri, ön hazırlık personeli ve medya mensuplarından oluşan düzinelerce kişi, Vance'in beklenen gelişine hazırlanmak için zaten İsviçre'deydi.Ancak aniden ABD-İran'ın mutabakat zaptını imzaladıktan sonraki ilk görüşmelerinin iptal olduğu duyuruldu. Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit veya tahmin edilebilir olmadı. Şu an itibariyle başkan yardımcısı bu gece yola çıkmıyor" dedi.Neden iptal oldu?ABD ve İran arasında İsviçre'de barış anlaşmasını uygulamaya koymak için cuma günü yapılması planlanan görüşmeler, Lübnan'da dört İsrail askerinin ölmesi ve İsrail'in Güney Lübnan'da en az 19 kişinin ölümüne yol açan bir dizi hava saldırısı düzenlemesi üzerine iptal edildi.Görüşmeler, İran'ın nükleer programı konusunda kalıcı bir anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol trafiğinin akması için 60 günlük bir süre tanıyan bir mutabakat zaptının (MOU) imzalanmasından iki gün sonra İsviçre'nin Obbürgen köyünde başlayacaktı.Arap basınından Al-Mayadeen’in bir Hizbullah kaynağına dayandırdığı haberinde ise İran’ın, İsrail’in Lübnan’a saldırıları sonrası Tahran’ın İsviçre’ye ekip göndermeyi ertelediği aktarıldı.Beyaz Saray, Trump yönetimi adına müzakereleri yürüten JD Vance'in artık seyahat edemeyeceğini açıklarken, ABD'nin "teknik görüşmelere en kısa sürede başlamayı" dört gözle beklediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/israil-mutabakata-ragmen-lubnani-vurdu-19-kisi-hayatini-kaybetti-1106637622.html

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