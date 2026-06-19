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Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da barışın korunmasına yönelik diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek İsrail, Hizbullah ve bölgedeki tüm taraflara... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T00:03+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu'da barışı korumaya kararlı olduğunu ve İsrail ile Hizbullah da dahil olmak üzere tüm tarafların bunu yapmasını istediğini söyledi.Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:İran ve ABD, mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını doğruladı. 18 Haziran'ı erkene çeken gecede İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmaya son verilmesini öngören belgeyi uzaktan imzaladı.Mutabakat zaptı, iki ülkeye İran nükleer sorunu ve ABD yaptırımları konusunda nihai bir anlaşmaya varmaları için 60 gün süre tanıyacak. Ayrıca, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yeniden başlatması için bir zaman çizelgesi belirliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-irana-300-milyar-dolar-odeme-diye-bir-sey-yok-1106624875.html
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abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, hizbullah
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, hizbullah

Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz

00:03 19.06.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da barışın korunmasına yönelik diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek İsrail, Hizbullah ve bölgedeki tüm taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu'da barışı korumaya kararlı olduğunu ve İsrail ile Hizbullah da dahil olmak üzere tüm tarafların bunu yapmasını istediğini söyledi.
Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD BARIŞ'a bağlıdır ve Ortadoğu bölgesindeki herkesi, müzakerelerimizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine izin verme konusundaki kararlılıklarını sürdürmeye teşvik ediyoruz. Piyasalar, petrol fiyatlarının çok düşmesi ve hisse senetlerinin çok yükselmesiyle yaşananlardan memnun. Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz"

İran ve ABD, mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını doğruladı. 18 Haziran'ı erkene çeken gecede İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmaya son verilmesini öngören belgeyi uzaktan imzaladı.
Mutabakat zaptı, iki ülkeye İran nükleer sorunu ve ABD yaptırımları konusunda nihai bir anlaşmaya varmaları için 60 gün süre tanıyacak. Ayrıca, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yeniden başlatması için bir zaman çizelgesi belirliyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
DÜNYA
Trump: İran’a 300 milyar dolar ödeme diye bir şey yok
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