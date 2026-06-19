https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump--lubnan-hizbullah-ve-israil-de-dahil-olmak-uzere-tum-cephelerde-tam-bir-ateskes-bekliyoruz-1106627260.html
Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da barışın korunmasına yönelik diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek İsrail, Hizbullah ve bölgedeki tüm taraflara... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T00:03+0300
2026-06-19T00:03+0300
2026-06-19T00:03+0300
dünya
abd
ortadoğu
donald trump
i̇ran
i̇srail
abd
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_a656ed19d895d81918f594a2592bdd4d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu'da barışı korumaya kararlı olduğunu ve İsrail ile Hizbullah da dahil olmak üzere tüm tarafların bunu yapmasını istediğini söyledi.Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:İran ve ABD, mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını doğruladı. 18 Haziran'ı erkene çeken gecede İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmaya son verilmesini öngören belgeyi uzaktan imzaladı.Mutabakat zaptı, iki ülkeye İran nükleer sorunu ve ABD yaptırımları konusunda nihai bir anlaşmaya varmaları için 60 gün süre tanıyacak. Ayrıca, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yeniden başlatması için bir zaman çizelgesi belirliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-irana-300-milyar-dolar-odeme-diye-bir-sey-yok-1106624875.html
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_156:0:1093:703_1920x0_80_0_0_86646b1457421adedcecef388c84bf0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, hizbullah
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, hizbullah
Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da barışın korunmasına yönelik diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek İsrail, Hizbullah ve bölgedeki tüm taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu'da barışı korumaya kararlı olduğunu ve İsrail ile Hizbullah da dahil olmak üzere tüm tarafların bunu yapmasını istediğini söyledi.
Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ABD BARIŞ'a bağlıdır ve Ortadoğu bölgesindeki herkesi, müzakerelerimizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine izin verme konusundaki kararlılıklarını sürdürmeye teşvik ediyoruz. Piyasalar, petrol fiyatlarının çok düşmesi ve hisse senetlerinin çok yükselmesiyle yaşananlardan memnun. Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz"
İran ve ABD, mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını doğruladı. 18 Haziran'ı erkene çeken gecede İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmaya son verilmesini öngören belgeyi uzaktan imzaladı.
Mutabakat zaptı, iki ülkeye İran nükleer sorunu ve ABD yaptırımları konusunda nihai bir anlaşmaya varmaları için 60 gün süre tanıyacak. Ayrıca, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yeniden başlatması için bir zaman çizelgesi belirliyor.