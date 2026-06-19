https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump--lubnan-hizbullah-ve-israil-de-dahil-olmak-uzere-tum-cephelerde-tam-bir-ateskes-bekliyoruz-1106627260.html

Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz

Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail de dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da barışın korunmasına yönelik diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek İsrail, Hizbullah ve bölgedeki tüm taraflara... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T00:03+0300

2026-06-19T00:03+0300

2026-06-19T00:03+0300

dünya

abd

ortadoğu

donald trump

i̇ran

i̇srail

abd

hizbullah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_a656ed19d895d81918f594a2592bdd4d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu'da barışı korumaya kararlı olduğunu ve İsrail ile Hizbullah da dahil olmak üzere tüm tarafların bunu yapmasını istediğini söyledi.Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:İran ve ABD, mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını doğruladı. 18 Haziran'ı erkene çeken gecede İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmaya son verilmesini öngören belgeyi uzaktan imzaladı.Mutabakat zaptı, iki ülkeye İran nükleer sorunu ve ABD yaptırımları konusunda nihai bir anlaşmaya varmaları için 60 gün süre tanıyacak. Ayrıca, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yeniden başlatması için bir zaman çizelgesi belirliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-irana-300-milyar-dolar-odeme-diye-bir-sey-yok-1106624875.html

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, hizbullah