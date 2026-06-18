Trump: İran’a 300 milyar dolar ödeme diye bir şey yok

ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödemesi yok. Bu yalan haber! ABD için tek amaç başarı, düşük petrol fiyatları ve zafer. Borsaya bir bakın.

Demokratların propaganda oyunu iş başında!!! Başkan DJT ABD için tek amaç başarı, düşük petrol fiyatları ve zafer. Borsaya bir bakın. Demokratların propaganda oyunu iş başında!!! Başkan DJT