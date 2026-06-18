https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-irana-300-milyar-dolar-odeme-diye-bir-sey-yok-1106624875.html
Trump: İran’a 300 milyar dolar ödeme diye bir şey yok
Trump: İran’a 300 milyar dolar ödeme diye bir şey yok
Sputnik Türkiye
ABD başkanı, mutabakat zaptında olduğu belirtilen maddeyi yalanlayarak “ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödemesi yok. Bu yalan haber!” ifadelerini kullandı.
2026-06-18T19:56+0300
2026-06-18T19:56+0300
2026-06-18T19:56+0300
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Donald Trump, İran ile ABD’nin imzaladığı mutabakat zaptında yer aldığı belirtilen “İran’a 300 milyar dolarlık ödeme” ibaresini reddetti.ABD Başkanı’nın Truth Social’dan yaptığı paylaşım şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/vance-abd-iran-ile-mutabakat-metninin-bugun-yayinlanmasi-icin-cabaliyor-1106581105.html
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donald trump, i̇ran, abd, abd
donald trump, i̇ran, abd, abd
Trump: İran’a 300 milyar dolar ödeme diye bir şey yok
ABD Başkanı, mutabakat zaptında olduğu belirtilen maddeyi yalanlayarak “ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödemesi yok. Bu yalan haber!” ifadelerini kullandı.
Donald Trump, İran ile ABD’nin imzaladığı mutabakat zaptında yer aldığı belirtilen “İran’a 300 milyar dolarlık ödeme” ibaresini reddetti.
ABD Başkanı’nın Truth Social’dan yaptığı paylaşım şöyle:
ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödemesi yok. Bu yalan haber! ABD için tek amaç başarı, düşük petrol fiyatları ve zafer. Borsaya bir bakın.
Demokratların propaganda oyunu iş başında!!! Başkan DJT ABD için tek amaç başarı, düşük petrol fiyatları ve zafer. Borsaya bir bakın. Demokratların propaganda oyunu iş başında!!! Başkan DJT