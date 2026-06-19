https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sahte-hgs-ve-kargo-mesaji-vurgunu-145-milyon-gsm-kaydi-ele-gecirildi-1106636973.html
Sahte HGS ve kargo mesajı vurgunu: 145 milyon GSM kaydı ele geçirildi
Sahte HGS ve kargo mesajı vurgunu: 145 milyon GSM kaydı ele geçirildi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "HGS Borcunuz Bulunmaktadır" ve "PTT - Teslim Alınmayan Kargonuz Var"... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T11:52+0300
2026-06-19T11:52+0300
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin HGS ve PTT'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri oluşturduğu belirlendi.Şüphelilerin vatandaşlara, "HGS borcunuz bulunmaktadır" ve "PTT - Teslim Alınmayan Kargonuz Var" içerikli kısa mesajlar göndererek sahte sitelere yönlendirdiği ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.47 kişinin dolandırıldığı belirlendiSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yöntemle 47 kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda 10 şüpheli tutuklanmıştı.101 milyon kişisel veri ve 145 milyon GSM verisi tespit edildiSoruşturmanın devamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.Yetkililer, "Octo" isimli zararlı yazılım altyapısı kullanılarak yaklaşık 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GSM verisinin ele geçirildiğini tespit etti.MASAK raporunda 1 milyar liralık işlem hacmiMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilere ait hesaplarda 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.Söz konusu tespitler, soruşturmanın kapsamını daha da genişletti.9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiSuç faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ekiplerden-operasyon-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kurtarildi-1106631187.html
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hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), dolandırıcılık, antalya, bursa, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, masak, ptt
hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), dolandırıcılık, antalya, bursa, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, masak, ptt
Sahte HGS ve kargo mesajı vurgunu: 145 milyon GSM kaydı ele geçirildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "HGS Borcunuz Bulunmaktadır" ve "PTT - Teslim Alınmayan Kargonuz Var" içerikli sahte mesajlarla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin HGS ve PTT'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri oluşturduğu belirlendi.
Şüphelilerin vatandaşlara, "HGS borcunuz bulunmaktadır" ve "PTT - Teslim Alınmayan Kargonuz Var" içerikli kısa mesajlar göndererek sahte sitelere yönlendirdiği ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
47 kişinin dolandırıldığı belirlendi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yöntemle 47 kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda 10 şüpheli tutuklanmıştı.
101 milyon kişisel veri ve 145 milyon GSM verisi tespit edildi
Soruşturmanın devamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.
Yetkililer, "Octo" isimli zararlı yazılım altyapısı kullanılarak yaklaşık 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GSM verisinin ele geçirildiğini tespit etti.
MASAK raporunda 1 milyar liralık işlem hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilere ait hesaplarda 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Söz konusu tespitler, soruşturmanın kapsamını daha da genişletti.
9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Suç faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.