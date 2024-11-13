https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tihekten-tesetturlu-mayo-yasagina-141-bin-934-lira-ceza-1090363327.html

TİHEK'ten 'tesettürlü mayo' yasağına 141 bin 934 lira ceza

TİHEK'ten 'tesettürlü mayo' yasağına 141 bin 934 lira ceza

Sputnik Türkiye

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir sitede havuzu kullanmak isteyen tesettür mayolu kadının girişine izin... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T19:40+0300

2024-11-13T19:40+0300

2024-11-13T19:40+0300

türkiye

mayo

tesettür

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site

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apartman

havuz

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Balıkesir Edremit'te bulunan bir sitenin havuzunu kullanmak isteyen tesettür mayolu kadını engelleyen yönetime din ve inanç temelinde ayrımcılık cezası verildi.2022 yılında ailesi ile yazlıkta olan Z.G.'nin site havuzuna girme talebi yönetim kadrosu kararı ile yasaklandı. Yönetim kadına mayo, bikini ve şort dışında havuza girilemeyeceğini belirtti. Z.G. isimli kadın site yönetiminin yasağı kaldırması için dilekçe yazdı. Dilekçeyi yönetimde oylayan kadro 30 hayır 5 evet ile talebi reddetti. Kararı mahkemeye taşıyan Z.G. hakkında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu alınan kararın yanlış olduğunu ve din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığını belirterek Altınoluk Artemiş Evleri Yönetimi'ne 141 bin 934 lira ceza kesti. Olayın diğer davalar içinde emsal teşkil edeceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220614/fransada-tesettur-mayo-tartismasi-1057417932.html

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