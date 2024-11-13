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TİHEK'ten 'tesettürlü mayo' yasağına 141 bin 934 lira ceza
TİHEK'ten 'tesettürlü mayo' yasağına 141 bin 934 lira ceza
Sputnik Türkiye
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir sitede havuzu kullanmak isteyen tesettür mayolu kadının girişine izin... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:40+0300
2024-11-13T19:40+0300
türkiye
mayo
tesettür
tesettür yasağı
tesettür mayosu
balıkesir
site
yönetim
apartman
havuz
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Balıkesir Edremit'te bulunan bir sitenin havuzunu kullanmak isteyen tesettür mayolu kadını engelleyen yönetime din ve inanç temelinde ayrımcılık cezası verildi.2022 yılında ailesi ile yazlıkta olan Z.G.'nin site havuzuna girme talebi yönetim kadrosu kararı ile yasaklandı. Yönetim kadına mayo, bikini ve şort dışında havuza girilemeyeceğini belirtti. Z.G. isimli kadın site yönetiminin yasağı kaldırması için dilekçe yazdı. Dilekçeyi yönetimde oylayan kadro 30 hayır 5 evet ile talebi reddetti. Kararı mahkemeye taşıyan Z.G. hakkında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu alınan kararın yanlış olduğunu ve din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığını belirterek Altınoluk Artemiş Evleri Yönetimi'ne 141 bin 934 lira ceza kesti. Olayın diğer davalar içinde emsal teşkil edeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220614/fransada-tesettur-mayo-tartismasi-1057417932.html
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mayo, tesettür, tesettür yasağı, tesettür mayosu, balıkesir, site, yönetim, apartman, havuz, yüzme havuzu
mayo, tesettür, tesettür yasağı, tesettür mayosu, balıkesir, site, yönetim, apartman, havuz, yüzme havuzu

TİHEK'ten 'tesettürlü mayo' yasağına 141 bin 934 lira ceza

19:40 13.11.2024
© AP PhotoFransa, tesettür mayo, burkini
Fransa, tesettür mayo, burkini - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir sitede havuzu kullanmak isteyen tesettür mayolu kadının girişine izin verilmemesine en üst sınırdan para cezası kesildiğini duyurdu. Site yönetimine 141 bin 943 lira ceza uygulandığı ifade edildi.
Balıkesir Edremit'te bulunan bir sitenin havuzunu kullanmak isteyen tesettür mayolu kadını engelleyen yönetime din ve inanç temelinde ayrımcılık cezası verildi.
2022 yılında ailesi ile yazlıkta olan Z.G.'nin site havuzuna girme talebi yönetim kadrosu kararı ile yasaklandı. Yönetim kadına mayo, bikini ve şort dışında havuza girilemeyeceğini belirtti. Z.G. isimli kadın site yönetiminin yasağı kaldırması için dilekçe yazdı. Dilekçeyi yönetimde oylayan kadro 30 hayır 5 evet ile talebi reddetti. Kararı mahkemeye taşıyan Z.G. hakkında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu alınan kararın yanlış olduğunu ve din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığını belirterek Altınoluk Artemiş Evleri Yönetimi'ne 141 bin 934 lira ceza kesti. Olayın diğer davalar içinde emsal teşkil edeceği ifade edildi.
Fransa, tesettür mayo, burkini - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
DÜNYA
Fransa'da tesettür mayo tartışması
14 Haziran 2022, 19:34
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