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Bakan Gürlek'ten Mersin'deki olayla ilgili açıklama: 3 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek'ten Mersin'deki olayla ilgili açıklama: 3 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bakan Akın Gürlek, Mersin'de bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Gürlek, 3 şüphelinin tutuklandığını, 1... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili adli sürecin derhal başlatıldığını duyurdu.Gürlek, soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında işlem yapıldığını belirtti.3 şüpheli tutuklandı, 1 kişiye adli kontrolBakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.Yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.Turizm güvenliği vurgusuAçıklamasında turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Gürlek, vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan girişimlere izin verilmeyeceğini ifade etti.'Hanutçuluk' ve turistleri mağdur eden yapılar yakın takipteGürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalık yoluyla mağdur eden kişiler ile "hanutçuluk" faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu belirtti.Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir."
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mersin, turizm
Bakan Gürlek'ten Mersin'deki olayla ilgili açıklama: 3 şüpheli tutuklandı
Bakan Akın Gürlek, Mersin'de bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Gürlek, 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirerek, turistleri mağdur eden kişi ve yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili adli sürecin derhal başlatıldığını duyurdu.
Gürlek, soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında işlem yapıldığını belirtti.
3 şüpheli tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol
Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.
Açıklamasında turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Gürlek, vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan girişimlere izin verilmeyeceğini ifade etti.
'Hanutçuluk' ve turistleri mağdur eden yapılar yakın takipte
Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalık yoluyla mağdur eden kişiler ile "hanutçuluk" faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu belirtti.
Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir."