https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bakan-gurlekten-mersindeki-olayla-ilgili-aciklama-3-supheli-tutuklandi-1106607275.html

Bakan Gürlek'ten Mersin'deki olayla ilgili açıklama: 3 şüpheli tutuklandı

Bakan Gürlek'ten Mersin'deki olayla ilgili açıklama: 3 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bakan Akın Gürlek, Mersin'de bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Gürlek, 3 şüphelinin tutuklandığını, 1... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T11:48+0300

2026-06-18T11:48+0300

2026-06-18T11:48+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili adli sürecin derhal başlatıldığını duyurdu.Gürlek, soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında işlem yapıldığını belirtti.3 şüpheli tutuklandı, 1 kişiye adli kontrolBakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.Yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.Turizm güvenliği vurgusuAçıklamasında turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Gürlek, vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan girişimlere izin verilmeyeceğini ifade etti.'Hanutçuluk' ve turistleri mağdur eden yapılar yakın takipteGürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalık yoluyla mağdur eden kişiler ile "hanutçuluk" faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu belirtti.Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir."

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