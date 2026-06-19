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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sapkalilar-orgutune-operasyon-32-kisi-icin-gozalti-karari-alindi-aralarinda-3-avukat-da-var--1106635855.html
'Şapkalılar' örgütüne operasyon: 32 kişi için gözaltı kararı alındı, aralarında 3 avukat da var
'Şapkalılar' örgütüne operasyon: 32 kişi için gözaltı kararı alındı, aralarında 3 avukat da var
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 kişi için gözaltı kararı alındı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T11:11+0300
2026-06-19T11:11+0300
polis
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
suç örgütü
şapkalılar suç örgütü
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Kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da 53 adrese düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları belirtildi. 23 farklı olaya karıştıkları tespit edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Savcılığın soruşturma dosyasında; çete üyelerinin yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşıp tehdit ederek para talep ettiğini, iş yeri ve ikametlerin kurşunlandığı, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı yer aldı.Haklarındaki davalara rağmen sistematik tehditlere devam ettilerDaha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok çete üyesi hakkında dava açılsa da bir kısım örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehditlerine devam ettiği belirtiliyor.Mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ekiplerden-operasyon-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kurtarildi-1106631187.html
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polis, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, suç örgütü, şapkalılar suç örgütü
polis, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, suç örgütü, şapkalılar suç örgütü

'Şapkalılar' örgütüne operasyon: 32 kişi için gözaltı kararı alındı, aralarında 3 avukat da var

11:11 19.06.2026
© AAGözaltı- Polis- Operasyon
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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Kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 kişi için gözaltı kararı alındı.
Kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da 53 adrese düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları belirtildi.

23 farklı olaya karıştıkları tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Savcılığın soruşturma dosyasında; çete üyelerinin yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşıp tehdit ederek para talep ettiğini, iş yeri ve ikametlerin kurşunlandığı, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı yer aldı.

Haklarındaki davalara rağmen sistematik tehditlere devam ettiler

Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok çete üyesi hakkında dava açılsa da bir kısım örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehditlerine devam ettiği belirtiliyor.
Mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
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