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Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
Sputnik Türkiye
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyet güçleri, Karaal'ı Tuzla'da buldu. Olayla... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişiyi gözaltına aldı.Operasyonun devamında Karaal’ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, Karaal'ı kurtardı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaalin-kacirildigi-iddia-edildi--1106613065.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı

07:47 19.06.2026
© FotoğrafİBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Fotoğraf
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyet güçleri, Karaal'ı Tuzla'da buldu. Olayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonun devamında Karaal’ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, Karaal'ı kurtardı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı.
ibb bina - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
TÜRKİYE
İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı: Savcılık soruşturma başlattı
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