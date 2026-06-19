https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ekiplerden-operasyon-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kurtarildi-1106631187.html
Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
Sputnik Türkiye
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyet güçleri, Karaal'ı Tuzla'da buldu. Olayla... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T07:47+0300
2026-06-19T07:47+0300
2026-06-19T07:47+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106631033_0:39:462:299_1920x0_80_0_0_cc7b9ac213ced6144e1999c690823a64.jpg
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişiyi gözaltına aldı.Operasyonun devamında Karaal’ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, Karaal'ı kurtardı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaalin-kacirildigi-iddia-edildi--1106613065.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106631033_0:0:462:347_1920x0_80_0_0_1f6ca3a260ac7001d6b20311d2ea0cf5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyet güçleri, Karaal'ı Tuzla'da buldu. Olayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonun devamında Karaal’ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, Karaal'ı kurtardı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı.