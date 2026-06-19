https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ekiplerden-operasyon-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kurtarildi-1106631187.html

Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı

Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı

Sputnik Türkiye

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyet güçleri, Karaal'ı Tuzla'da buldu. Olayla... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T07:47+0300

2026-06-19T07:47+0300

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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişiyi gözaltına aldı.Operasyonun devamında Karaal’ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, Karaal'ı kurtardı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaalin-kacirildigi-iddia-edildi--1106613065.html

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Sputnik Türkiye

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