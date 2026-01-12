https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/zonguldak-valiliginden-ogrenci-yurdunda-gida-zehirlenmesi-iddialarina-iliskin-aciklama-1102683944.html
Zonguldak Valiliği'nden 'öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına ilişkin açıklama
Zonguldak Valiliği'nden 'öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına ilişkin açıklama
Zonguldak Valiliği 6 Ocak'ta ilçedeki Merkez Mahallesi'nde bulunan Kozlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen ve basına 'gıda zehirlenmesi' olarak yansıyan olayla ilgili olarak, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereğinin doğduğunu açıkladı. Valilikçe yapılan açıklamada söz konusu tarihte yurtta sunulan yemeklerden alınan numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelendiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Aynı çevrede ikamet edenlerden acil servislere başvurular yapıldıAçıklamada, aynı günün akşam saatlerinde yalnızca yurtta barınan öğrencilerden değil, yurt bölgesi ve çevresinde ikamet eden vatandaşlardan da benzer şikayetlerle acil servislere başvurular olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Açıklamaya göre olayın yaşandığı gün ve takip eden 3-4 gün boyunca bulantı ve kusma gibi semptomlarla acil servislere yapılan başvurularda artış gözlemlendi ve iki gündür de başvuru sayıları normal seviyelere döndü.
Valilikçe yapılan açıklamada söz konusu tarihte yurtta sunulan yemeklerden alınan numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelendiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Valilikçe yapılan açıklamada söz konusu tarihte yurtta sunulan yemeklerden alınan numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelendiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan analizler sonucunda yemek numunelerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ayrıca yurtta kullanılan ambalajlı sulara ait analiz sonuçlarında da olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır."
Aynı çevrede ikamet edenlerden acil servislere başvurular yapıldı
Açıklamada, aynı günün akşam saatlerinde yalnızca yurtta barınan öğrencilerden değil, yurt bölgesi ve çevresinde ikamet eden vatandaşlardan da benzer şikayetlerle acil servislere başvurular olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgedeki farklı noktalardan alınan şebeke suyu numunelerinde mikrobiyal kirlilik tespit edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurumlar tarafından şebeke suyundan tekrar numuneler alınarak inceleme ve analiz süreci başlatılmış olup, söz konusu analizlerin sonuçları tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecektir. İnceleme süreci tamamlanıncaya kadar Kozlu Merkez Mahallesi'nde şebeke suyunun tedbir amacıyla kaynatılarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir."
Açıklamaya göre olayın yaşandığı gün ve takip eden 3-4 gün boyunca bulantı ve kusma gibi semptomlarla acil servislere yapılan başvurularda artış gözlemlendi ve iki gündür de başvuru sayıları normal seviyelere döndü.