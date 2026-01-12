https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/zonguldak-valiliginden-ogrenci-yurdunda-gida-zehirlenmesi-iddialarina-iliskin-aciklama-1102683944.html

Zonguldak Valiliği'nden 'öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliği'nden 'öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliği, Kozlu ilçesindeki kız öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi iddialarına ilişkin analizler sonucunda yemek numunelerinde herhangi bir...

Zonguldak Valiliği 6 Ocak'ta ilçedeki Merkez Mahallesi'nde bulunan Kozlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen ve basına 'gıda zehirlenmesi' olarak yansıyan olayla ilgili olarak, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereğinin doğduğunu açıkladı. Valilikçe yapılan açıklamada söz konusu tarihte yurtta sunulan yemeklerden alınan numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelendiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Aynı çevrede ikamet edenlerden acil servislere başvurular yapıldıAçıklamada, aynı günün akşam saatlerinde yalnızca yurtta barınan öğrencilerden değil, yurt bölgesi ve çevresinde ikamet eden vatandaşlardan da benzer şikayetlerle acil servislere başvurular olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Açıklamaya göre olayın yaşandığı gün ve takip eden 3-4 gün boyunca bulantı ve kusma gibi semptomlarla acil servislere yapılan başvurularda artış gözlemlendi ve iki gündür de başvuru sayıları normal seviyelere döndü.

