https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ab-zirvesinde-catlak-rusya-ile-muzakere-konusu-liderleri-ikiye-boldu-1106631326.html

AB zirvesinde çatlak: Rusya ile müzakere konusu liderleri ikiye böldü

AB zirvesinde çatlak: Rusya ile müzakere konusu liderleri ikiye böldü

Sputnik Türkiye

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Rusya ile olası müzakereler konusunda derin görüş ayrılıklarına sahne oluyor. Diplomatik kaynaklara... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T07:49+0300

2026-06-19T07:49+0300

2026-06-19T08:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

rusya

avrupa birliği

kaja kallas

antonio costa

emmanuel macron

friedrich merz

steve witkoff

jared kushner

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AB ülkelerinin liderleri, Brüksel'de düzenlenen zirvede Rusya ile ilişkilerin geleceğini ve olası müzakere süreçlerini masaya yatırdı. Politico gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, perşembe akşamı danışmanlar olmadan ve cep telefonlarının dışarıda bırakıldığı gizli bir oturumda gerçekleştirilen görüşmeler, liderler arasındaki derin çatlağı gözler önüne serdi.‘Avrupa Troykası’ ve karşı çıkanlarFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kremlin ile şu aşamada herhangi bir temas kurulmasına kesin bir dille karşı çıktı. İki lider, Moskova ile iletişim kurmak için doğru zaman olmadığını savunarak, o an geldiğinde inisiyatifin Paris, Londra ve Berlin’den oluşan ‘Avrupa Troykası’ tarafından alınması gerektiğini ileri sürdü.Buna karşın, diplomatik kaynaklar zirveye katılan “çok sayıda” diğer ülke liderinin bu yaklaşıma karşı çıktığını ve AB Konseyi Başkanı António Costa’nın diyalog yanlısı tutumuna destek verdiğini belirtiyor.Baltık ülkelerinden tepkiHaberde, AB yönetiminin Rusya ile son haftalarda gerçekleştirdiği temasların bazı Avrupa hükümetlerinde, özellikle de Baltık ülkelerinde ciddi bir rahatsızlık yarattığı aktarıldı. Baltık devletlerinin, bu temaslar hakkında kendilerine önceden bilgi verilmemesine sert tepki gösterdiği ifade ediliyor.Brüksel kaynakları, AB ile Rusya arasında son dönemde yapılan görüşmelerin kısa ve öze ilişkin olmadığını, ancak bloğun “korunması gereken çıkarları” olduğunu göstermeyi amaçladığını kaydediyor.AB Konseyi Başkanı António Costa da daha önce yaptığı açıklamada, doğru zaman geldiğinde Moskova ile başlayacak diyalog süreci için Avrupalı liderlerle hazırlık aşamasını müzakere ettiğini doğrulamıştı.Washington endişesi: Avrupa devre dışı mı kalıyor?Avrupa kulislerinde bir diğer endişe kaynağı da ABD kanadındaki gelişmeler. Avrupa elitleri, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın Moskova’ya yapması beklenen ziyaretten tedirginlik duyuyor. Brüksel, Washington’ın Ukrayna konusunu Avrupa’yı tamamen devre dışı bırakarak doğrudan Moskova ile müzakere etmesinden endişe ediyor.Lavrov: ‘Avrupa’nın hedefi Kiev rejimini kurtarmak’Gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisi için kaleme aldığı “Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik” başlıklı makalesinde, Avrupa’nın Ukrayna müzakereleri konusundaki ani söylem değişikliğini eleştirdi.Lavrov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın diyalog şartlarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:Brüksel’in asıl amacının Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir sıçrama tahtası olarak kullanmaya devam etmek ve Kiev rejimini kurtarmak olduğunu kaydeden Lavrov, AB’nin 2030 yılına kadar Rusya ile olası bir çatışmaya hazır hale gelmeyi hedeflediğini ifade etti.Putin’in müzakereci tercihi: Gerhard SchröderRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, AB adına masaya oturacak isimler arasında Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’i görmeyi tercih edeceğini belirtmişti. Seçimi Avrupalılara bıraktığını ifade eden Putin, müzakerecinin her iki tarafın da güvenebileceği bir lider olması gerektiğini ve Rusya karşıtı radikal söylemleriyle tanınan isimlerin bu rolde yer alamayacağını vurgulamıştı. Putin ayrıca, diyalog masasını devirenin Rusya değil, Avrupa olduğunu defalarca hatırlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/lavrov-ab-rusya-ile-muzakereleri-kiev-rejimini-kurtarmak-icin-istiyor-1106627965.html

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avrupa, rusya, avrupa birliği, kaja kallas, antonio costa, emmanuel macron, friedrich merz, steve witkoff, jared kushner, vladimir putin, sergey lavrov