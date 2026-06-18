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Milletler Ligi: Türkiye, Fransa'yı 3-0 yendi
Milletler Ligi: Türkiye, Fransa'yı 3-0 yendi
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan ikinci hafta ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
fransa
filenin sultanları
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
türkiye
fivb voleybol milletler ligi
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı Ankara'da konuk etti.İlk seti 25-17, ikinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar, üçüncü sette rakibinin öne geçmesine rağmen geri dönerek seti 25-20, maçı da 3-0 tamamladı.Milli oyuncu Melissa Vargas 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Türkiye organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/filenin-sultanlari-set-vermedi-turkiye-belcikayi-3-0-yendi-1106591689.html
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fransa, filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye, fivb voleybol milletler ligi
fransa, filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye, fivb voleybol milletler ligi

Milletler Ligi: Türkiye, Fransa'yı 3-0 yendi

23:07 18.06.2026
© AA / Ömer Taha ÇetinMelissa Vargas
Melissa Vargas - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / Ömer Taha Çetin
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Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan ikinci hafta ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı Ankara'da konuk etti.
İlk seti 25-17, ikinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar, üçüncü sette rakibinin öne geçmesine rağmen geri dönerek seti 25-20, maçı da 3-0 tamamladı.
Milli oyuncu Melissa Vargas 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Türkiye organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti.
2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ve Belçika karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
SPOR
Filenin Sultanları set vermedi: Türkiye, Belçika'yı 3-0 yendi
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