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Lavrov: ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında değişiklik olabilir
Lavrov: ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında değişiklik olabilir
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Washington yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını yeniden değiştirebileceğine dair bir izlenime sahip olduklarını belirten Lavrov... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T16:12+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Madagaskarlı mevkidaşı Alice Ndiaye ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna politikasını değerlendiren Lavrov, Washington'ın krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişimin yaşanabileceğini ifade etti.‘Yaklaşımın yeniden değişebileceği hissiyatına sahibiz’Sputnik muhabirinin sorusunu yanıtlayan Lavrov, şunu dedi:ABD'nin ekonomik adımlarına da değinen Lavrov, Washington'ın Rus şirketlerini küresel enerji piyasasından tamamen dışlama hedefini açıkça ilan ettiğini hatırlattı. Buna rağmen ikili ilişkilerdeki iletişim kanallarının açık olmasının önemine dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı:Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de temas halinde olduğunu belirterek, Avrupalı liderlerin aksine Washington ile yürütülen doğrudan diyaloğu olumlu karşıladıklarını aktardı.Çelişkili açıklamalara rağmen müzakere vurgusuBakan Lavrov, ABD yönetiminden gelen farklı mesajlara da işaret etti. Marco Rubio’nun “ABD, Ukrayna'nın tarafını tuttuğu için krizde ara bulucu olamaz”yönündeki açıklaması ile Başkan Donald Trump’ın “Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarına geri dönmeye hazır olduğu” yönündeki beyanını hatırlatan Lavrov, bu çelişkilere rağmen Rusya'nın net duruşunu şu sözlerle özetledi:Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, donald trump, marco rubio, steve witkoff, ukrayna, avrupa, i̇ran
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, donald trump, marco rubio, steve witkoff, ukrayna, avrupa, i̇ran

Lavrov: ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında değişiklik olabilir

16:12 19.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Washington yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını yeniden değiştirebileceğine dair bir izlenime sahip olduklarını belirten Lavrov, Moskova'nın Anchorage zirvesinde varılan mutabakatlara bağlılığını koruduğunu ve ABD ile diyaloğa açık olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Madagaskarlı mevkidaşı Alice Ndiaye ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna politikasını değerlendiren Lavrov, Washington'ın krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişimin yaşanabileceğini ifade etti.

‘Yaklaşımın yeniden değişebileceği hissiyatına sahibiz’

Sputnik muhabirinin sorusunu yanıtlayan Lavrov, şunu dedi:
"Herhangi bir kaygımız yok. Ancak Anchorage’da mutabakata varılan görüşmenin ardından yaşananlara benzer şekilde, yaklaşımda yeniden bir değişiklik olabileceği hissiyatını taşıyoruz."
ABD'nin ekonomik adımlarına da değinen Lavrov, Washington'ın Rus şirketlerini küresel enerji piyasasından tamamen dışlama hedefini açıkça ilan ettiğini hatırlattı. Buna rağmen ikili ilişkilerdeki iletişim kanallarının açık olmasının önemine dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı:
“Tüm bunlara rağmen, Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray'a dönüşünün ardından diyalog ihtiyacını hiçbir zaman inkar etmemesini takdirle karşılıyoruz. Ülke liderleri düzeyinde temaslar sürüyor. Alaska'da bir araya geldiler, düzenli olarak telefonla görüşüyorlar ve yakın zamanda da bir temas gerçekleşti. Ayrıca Steve Witkoff ve Jared Kushner da ülkemizi ziyaret ediyor.”
Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de temas halinde olduğunu belirterek, Avrupalı liderlerin aksine Washington ile yürütülen doğrudan diyaloğu olumlu karşıladıklarını aktardı.

Çelişkili açıklamalara rağmen müzakere vurgusu

Bakan Lavrov, ABD yönetiminden gelen farklı mesajlara da işaret etti. Marco Rubio’nun “ABD, Ukrayna'nın tarafını tuttuğu için krizde ara bulucu olamaz”yönündeki açıklaması ile Başkan Donald Trump’ın “Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarına geri dönmeye hazır olduğu” yönündeki beyanını hatırlatan Lavrov, bu çelişkilere rağmen Rusya'nın net duruşunu şu sözlerle özetledi:
"Bu tür çelişkili ifadelere rağmen Rusya müzakerelere hazır olmaya devam ediyor. Amerikan tarafının Anchorage zirvesinde bize önerdiği çözüm yollarına olan bağlılığımızı sürdürüyoruz."

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