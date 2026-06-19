https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/lavrov-abdnin-ukrayna-krizine-yonelik-yaklasiminda-degisiklik-olabilir-1106648284.html

Lavrov: ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında değişiklik olabilir

Lavrov: ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında değişiklik olabilir

Sputnik Türkiye

Washington yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını yeniden değiştirebileceğine dair bir izlenime sahip olduklarını belirten Lavrov... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T16:12+0300

2026-06-19T16:12+0300

2026-06-19T16:11+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Madagaskarlı mevkidaşı Alice Ndiaye ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna politikasını değerlendiren Lavrov, Washington'ın krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişimin yaşanabileceğini ifade etti.‘Yaklaşımın yeniden değişebileceği hissiyatına sahibiz’Sputnik muhabirinin sorusunu yanıtlayan Lavrov, şunu dedi:ABD'nin ekonomik adımlarına da değinen Lavrov, Washington'ın Rus şirketlerini küresel enerji piyasasından tamamen dışlama hedefini açıkça ilan ettiğini hatırlattı. Buna rağmen ikili ilişkilerdeki iletişim kanallarının açık olmasının önemine dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı:Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de temas halinde olduğunu belirterek, Avrupalı liderlerin aksine Washington ile yürütülen doğrudan diyaloğu olumlu karşıladıklarını aktardı.Çelişkili açıklamalara rağmen müzakere vurgusuBakan Lavrov, ABD yönetiminden gelen farklı mesajlara da işaret etti. Marco Rubio’nun “ABD, Ukrayna'nın tarafını tuttuğu için krizde ara bulucu olamaz”yönündeki açıklaması ile Başkan Donald Trump’ın “Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarına geri dönmeye hazır olduğu” yönündeki beyanını hatırlatan Lavrov, bu çelişkilere rağmen Rusya'nın net duruşunu şu sözlerle özetledi:Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/donbassta-stratejik-oneme-sahip-bir-yerlesim-rusyanin-kontrolunde-ukraynaya-ait-askeri-hedefler-1106646213.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, donald trump, marco rubio, steve witkoff, ukrayna, avrupa, i̇ran