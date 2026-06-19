https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/lavrov-ab-rusya-ile-muzakereleri-kiev-rejimini-kurtarmak-icin-istiyor-1106627965.html

Lavrov: AB, Rusya ile müzakereleri Kiev rejimini kurtarmak için istiyor

Lavrov: AB, Rusya ile müzakereleri Kiev rejimini kurtarmak için istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna konusunda müzakere çağrılarını “Kiev’deki rejimi ayakta tutma ve Rusya’ya karşı bir sıçrama... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T01:04+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik” başlıklı ve Mejdunarodnaya Jizn dergisinde yayımlanan makalesinde, Avrupa’yı çatışmada “Rusya’nın yenilgisinden yana taraf” olmakla suçlayarak, NATO ile doğrudan bir çatışmanın nükleer riski artırdığı uyarısında bulundu.‘Amaç Rusya ile diyalog değil, Kiev’i kurtarmak’Lavrov, AB liderlerinin Ukrayna konusunda 'müzakere' konusunu gündeme getirmelerini şu sözlerle değerlendirdi:Lavrov, bu çerçevede Batı’nın, cephede Ukrayna ordusunun çöküşünü önlemek için “bir an önce ateşkes, ardından da çatışmayı dondurma” peşinde olduğunu, ayrıca Ukrayna’ya İngiltere-Fransa öncülüğünde askeri birlikler sokma planları olduğuna dikkat çekti.‘AB, çatışmada taraflı aktör gibi davranamaz’Rusya’nın kimseyle teması reddetmediğini vurgulayan Lavrov, buna rağmen Avrupa’yı “Rusya’nın yenilgisinden yana açıkça konumlanmış bir taraf” olarak gördüklerini belirtti:Lavrov, İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerinin 11 Haziran’da Moskova’da Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaretinin tek amacının da “Londra’nın ültimatomunu iletmek” olduğunu vurguladı.‘NATO-Rusya gerilimi nükleer çatışma riskini büyütüyor’Lavrov, Avrupa’nın “stratejik özerklik” söylemi altında askeri kapasitesini, özellikle de nükleer bileşenini güçlendirdiğini; Fransa’nın bazı AB ve NATO ülkelerine “nükleer şemsiye” sunma planlarının Moskova’da ciddi kaygı yarattığını dile getirdi.Bakan, Avrupa’nın Ukrayna ve Moldova’yı kendi alanına çekmeye, Ermenistan’ı etki sahasına almaya çalıştığını, NATO’nun Finlandiya ve İsveç’i bünyesine kattığını hatırlatarak, Ukrayna’nın gelecekte “ABD ve NATO’dan görece bağımsız, Avrupa merkezli bir askeri yapının vurucu gücü” olarak kurgulandığını belirtti.‘Eski güvenlik modeli bitti; yeni Avrasya mimarisi gerekiyor’Lavrov, 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi’nden itibaren inşa edilen Avrupa güvenlik düzeninin bizzat Batı tarafından “geri dönülemez biçimde yıkıldığını” belirterek, şunları yazdı:Lavrov, şartlar olgunlaştığında Avrupa’nın da bu “yeni Avrasya güvenlik mimarisi” çalışmalarına dahil olabileceğini belirtti.‘Avrupa 2030 için ‘hazırlık’ yapıyor’Rus bakan, Avrupa elitlerinin “siyasi sermayelerini' Rusya karşıtlığına yatırdığını, Kiev yönetimine ve artan savunma bütçelerine yüz milyarlarca dolar aktardığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: ‘Rusya, özel askeri operasyonun hedeflerine diplomasiyle ulaşmayı tercih ediyor’Lavrov, ülkesinin 'özel askeri operasyonun' hedeflerine silahlarla değil, diplomasi yoluyla ulaşmayı tercih ettiğini belirtti.Politico makaleyi yayımlamaktan vazgeçtiRusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu makalenin ilk olarak Avrupa merkezli Politico Europe için kaleme alındığını, ancak dergi yönetiminin son aşamada bu yazıyı yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/avusturya-rusya-ile-ukrayna-konusunda-muzakere-kanallari-acilmali-1106626213.html

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sergey lavrov, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, nato, rusya, vladimir zelenskiy, avrupa, mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi, özel askeri harekat, politico