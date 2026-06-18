https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/avusturya-rusya-ile-ukrayna-konusunda-muzakere-kanallari-acilmali-1106626213.html
Avusturya: Rusya ile Ukrayna konusunda müzakere kanalları açılmalı
Avusturya: Rusya ile Ukrayna konusunda müzakere kanalları açılmalı
Sputnik Türkiye
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin Rusya ile müzakere yürütülmesini desteklediğini belirterek, barışın ancak... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T22:43+0300
2026-06-18T22:43+0300
2026-06-18T22:43+0300
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Avusturya Başbakanı Christian Stocker, AB Zirvesi için geldiği Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada “Her barış müzakerelerle başlar” diyerek Ukrayna konusunda Rusya ile diyalog ve müzakere süreçlerinin başlatılmasından yana olduğunu söyledi. Stocker, müzakerelerin hangi düzeyde yürütüldüğünden çok, başlamasının önemli olduğunu vurguladı.Stocker, “Her zaman müzakerelerden ve diyalog kanallarının açık tutulmasından yana olduğumu söyledim, çünkü her barış müzakerelerle başlar. Eğer şimdi müzakere kanalları açılıyorsa, bunun hangi düzeyde gerçekleştiği benim için o kadar önemli değil. Benim için önemli olan, bu müzakerelerin yapılmasıdır. Bu nedenle bu girişimlere olumlu bakıyorum” ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa daha önce yaptığı bir açıklamada, şartlar olgunlaştığında Rusya ile masaya oturmak üzere yapılacak hazırlıkları AB liderleriyle değerlendirdiğini ifade etmişti.Öte yandan Politico gazetesi, AB’li bazı yetkililerin, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in Moskova’ya olası ziyaretinden endişe duyduğunu aktarmıştı. Gazete, bu ziyaretin, ABD yetkililerinin Ukrayna konusunda müzakereleri Avrupa’nın katılımı olmadan Rusya ile yürütmek istediği anlamına gelebileceği değerlendirmesine yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/dmitriyev-abd-heyetinin-rusya-ziyareti-yakin-zamanda-gerceklesecek-1106593204.html
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avusturya, başbakan, rusya, ukrayna, müzakere, avrupa, ab, brüksel, ab zirvesi, steve witkoff, jared kushner
avusturya, başbakan, rusya, ukrayna, müzakere, avrupa, ab, brüksel, ab zirvesi, steve witkoff, jared kushner
Avusturya: Rusya ile Ukrayna konusunda müzakere kanalları açılmalı
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin Rusya ile müzakere yürütülmesini desteklediğini belirterek, barışın ancak diyalog yoluyla mümkün olacağını belirtti.
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, AB Zirvesi için geldiği Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada “Her barış müzakerelerle başlar” diyerek Ukrayna konusunda Rusya ile diyalog ve müzakere süreçlerinin başlatılmasından yana olduğunu söyledi. Stocker, müzakerelerin hangi düzeyde yürütüldüğünden çok, başlamasının önemli olduğunu vurguladı.
Stocker, “Her zaman müzakerelerden ve diyalog kanallarının açık tutulmasından yana olduğumu söyledim, çünkü her barış müzakerelerle başlar. Eğer şimdi müzakere kanalları açılıyorsa, bunun hangi düzeyde gerçekleştiği benim için o kadar önemli değil. Benim için önemli olan, bu müzakerelerin yapılmasıdır. Bu nedenle bu girişimlere olumlu bakıyorum” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa daha önce yaptığı bir açıklamada, şartlar olgunlaştığında Rusya ile masaya oturmak üzere yapılacak hazırlıkları AB liderleriyle değerlendirdiğini ifade etmişti.
Öte yandan Politico gazetesi, AB’li bazı yetkililerin, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in Moskova’ya olası ziyaretinden endişe duyduğunu aktarmıştı. Gazete, bu ziyaretin, ABD yetkililerinin Ukrayna konusunda müzakereleri Avrupa’nın katılımı olmadan Rusya ile yürütmek istediği anlamına gelebileceği değerlendirmesine yer vermişti.