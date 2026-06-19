https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kucukcekmecede-bina-yangini-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1106650467.html
Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitenin 11 katlı binasının çatısında yangın çıktı. Olayda dumandan etkilenen 9 kişi ve panik nedeniyle birinci... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T17:37+0300
2026-06-19T17:37+0300
2026-06-19T17:37+0300
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küçükçekmece belediyesi
küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
küçükçekmece adliyesi
yangın
yangın söndürme
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Atakent Mahallesi 4. Cadde'de yer alan 9 bloklu sitenin bir binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 11 katlı binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen 9 kişi ve panik sırasında birinci kattan atlayan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fatihte-korkutan-yangin-motosiklet-tamirhanesinde-cikan-yangin-etrafa-sicradi-1106615596.html
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türkiye, i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, yangın, yangın söndürme
türkiye, i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, yangın, yangın söndürme
Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitenin 11 katlı binasının çatısında yangın çıktı. Olayda dumandan etkilenen 9 kişi ve panik nedeniyle birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de yer alan 9 bloklu sitenin bir binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 11 katlı binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 9 kişi ve panik sırasında birinci kattan atlayan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.