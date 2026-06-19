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Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitenin 11 katlı binasının çatısında yangın çıktı. Olayda dumandan etkilenen 9 kişi ve panik nedeniyle birinci... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T17:37+0300
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Atakent Mahallesi 4. Cadde'de yer alan 9 bloklu sitenin bir binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 11 katlı binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen 9 kişi ve panik sırasında birinci kattan atlayan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fatihte-korkutan-yangin-motosiklet-tamirhanesinde-cikan-yangin-etrafa-sicradi-1106615596.html
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türkiye, i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, yangın, yangın söndürme
türkiye, i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, yangın, yangın söndürme

Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

17:37 19.06.2026
© AA / Engin ZaferKüçükçekmece'de bina yangını
Küçükçekmece'de bina yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Engin Zafer
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitenin 11 katlı binasının çatısında yangın çıktı. Olayda dumandan etkilenen 9 kişi ve panik nedeniyle birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de yer alan 9 bloklu sitenin bir binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 11 katlı binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 9 kişi ve panik sırasında birinci kattan atlayan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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