https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kucukcekmecede-bina-yangini-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1106650467.html

Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de bina yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitenin 11 katlı binasının çatısında yangın çıktı. Olayda dumandan etkilenen 9 kişi ve panik nedeniyle birinci... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T17:37+0300

2026-06-19T17:37+0300

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Atakent Mahallesi 4. Cadde'de yer alan 9 bloklu sitenin bir binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 11 katlı binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen 9 kişi ve panik sırasında birinci kattan atlayan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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türkiye, i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, yangın, yangın söndürme