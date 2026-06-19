https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kremlin-avrupanin-rusya-ile-guc-pozisyonundan-konusma-cabasi-buyuk-bir-yanilgi-1106644427.html

Kremlin: Avrupa’nın Rusya ile güç pozisyonundan konuşma çabası büyük bir yanılgı

Kremlin: Avrupa’nın Rusya ile güç pozisyonundan konuşma çabası büyük bir yanılgı

Sputnik Türkiye

Avrupa’nın Moskova’ya yönelik takındığı tavrı sert bir dille eleştiren Peskov, Rusya ile “güç pozisyonundan” konuşma çabalarının tamamen bir çıkmaz sokak... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T14:24+0300

2026-06-19T14:24+0300

2026-06-19T14:23+0300

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rusya

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dmitriy peskov

avrupa

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik diplomatik yaklaşımlarını ve sahadaki son gelişmeleri değerlendirdi.Avrupa diplomasisinin Rusya’yı zayıf görerek baskı kurabileceğini zannetmesini “en büyük hata” olarak nitelendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:‘Temasları koparan taraf Rusya değil’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapıcı diyalog konusundaki duruşunu hatırlatan Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın Avrupa ile temaslara her zaman açık olduğunu belirtti. İlişkilerin sıfırlanmasının sorumlusunun Batı olduğunu vurgulayan Peskov, konuşmasını şöyle sürdürdü:‘Kiev rejimi cephede felakete sürükleniyor’Moskova’ya yönelik gerçekleştirilen son İHA saldırılarına da değinen Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri ve altyapıyı hedef alan eylemlerinin, cephedeki çaresizliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kiev’in barışçıl bir çözüm niyetinde olmadığını belirten Sözcü, şu tespitlerde bulundu:Peskov, Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı Ukrayna'daki stratejik hedeflere yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/rus-dis-istihbarati-abnin-ukraynaya-reva-gordugu-tek-rol-top-yemi-olmak-1106641181.html

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