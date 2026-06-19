Kremlin: Avrupa’nın Rusya ile güç pozisyonundan konuşma çabası büyük bir yanılgı
© AA / Sefa KaracanKremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
© AA / Sefa Karacan
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Avrupa’nın Moskova’ya yönelik takındığı tavrı sert bir dille eleştiren Peskov, Rusya ile “güç pozisyonundan” konuşma çabalarının tamamen bir çıkmaz sokak olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik diplomatik yaklaşımlarını ve sahadaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Avrupa diplomasisinin Rusya’yı zayıf görerek baskı kurabileceğini zannetmesini “en büyük hata” olarak nitelendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:
“Avrupalılarda çok ciddi bir yanılgı var. Rusya’nın sözde zayıf olduğu varsayımından hareketle, bizimle güç pozisyonundan müzakere yürütülmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu durum, Avrupalı siyasilerin yetersizliğinden, dezenformasyona maruz kalmalarından ya da düpedüz cehaletlerinden kaynaklanıyor. Bu yaklaşımın hiçbir sonuç vermeyeceğini artık anlamaları gerekiyor. Avrupa tarafının, başta Ukrayna ihtilafı olmak üzere sahadaki gerçek durumu nihayet idrak etmesinde fayda var.”
‘Temasları koparan taraf Rusya değil’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapıcı diyalog konusundaki duruşunu hatırlatan Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın Avrupa ile temaslara her zaman açık olduğunu belirtti. İlişkilerin sıfırlanmasının sorumlusunun Batı olduğunu vurgulayan Peskov, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sayın Başkan Putin, müzakerelere ve temaslara hazır olduğumuzu defalarca dile getirdi. Bu ilişkilerin kesilmesini ve sıfır noktasına indirilmesini tetikleyen taraf biz değildik. Sağduyunun mantığı, masadaki devasa ve karmaşık sorunları, karşımızdaki meydan okumaları tartışmak için temasların sürdürülmesini dikte ediyor.”
‘Kiev rejimi cephede felakete sürükleniyor’
Moskova’ya yönelik gerçekleştirilen son İHA saldırılarına da değinen Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri ve altyapıyı hedef alan eylemlerinin, cephedeki çaresizliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kiev’in barışçıl bir çözüm niyetinde olmadığını belirten Sözcü, şu tespitlerde bulundu:
“Kiev rejimi şu an çok zor bir durumda ve cephe hattındaki tablo yakın zamanda Ukrayna tarafı için tamamen bir felakete dönüşecek. Girişilen saldırgan eylemler tamamen bu sıkışmışlıkla bağlantılı. Kiev rejimi kendi tehlikeli çizgisini sürdürüyor ancak bu çizgi bir müzakere çizgisi değil."
Peskov, Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı Ukrayna'daki stratejik hedeflere yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.