Define kazısı ölümle bitti: Dinamit patladı, ceset uçuruma atıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103811549_0:580:1134:1218_1920x0_80_0_0_e0a327a30bffc912d94cacd68fcba95d.jpg

Söke Nallıca mevkisinde 22 Şubat’ta uçurumda hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın şüpheli bulunması üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, aralarında Çiftçi’nin eşi ve oğlunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, define ararken meydana gelen dinamit patlaması sonucu yaşamını yitiren Çiftçi’nin cesedini uçurumdan attıkları öne sürüldü. Maktulün eşi ise ifadesinde patlama sesi duyduğunu, A.T.’nin olayı intihar gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.Adliyeye sevk edilen zanlılardan, maktul Mehmet Çiftçi’nin eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.T., E.P., H.C. ve O.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

