Define kazısı ölümle bitti: Dinamit patladı, ceset uçuruma atıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
00:21 26.02.2026
Aydın'da define kazısında ölen adam uçurumdan atıldı
Aydın'da define kazısında ölen adam uçurumdan atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AA / AFAD İl Müdürlüğü
Aydın’ın Söke ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Söke Nallıca mevkisinde 22 Şubat’ta uçurumda hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın şüpheli bulunması üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, aralarında Çiftçi’nin eşi ve oğlunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, define ararken meydana gelen dinamit patlaması sonucu yaşamını yitiren Çiftçi’nin cesedini uçurumdan attıkları öne sürüldü. Maktulün eşi ise ifadesinde patlama sesi duyduğunu, A.T.’nin olayı intihar gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan, maktul Mehmet Çiftçi’nin eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.T., E.P., H.C. ve O.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
