https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kongoda-ebola-bilancosu-agirlasiyor-olu-sayisi-200u-asti-1106640626.html
Kongo'da Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 200'ü aştı
Kongo'da Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 200'ü aştı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T13:28+0300
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını bildirdi.Africa CDC'den yapılan açıklamada, 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmesinden bu yana doğrulanan vaka sayısının 875'e yükseldiği, bunların 202'sinin ölümle sonuçlandığı ve ölüm oranının yüzde 23 olduğu belirtildi.Açıklamada, KDC'nin doğusundaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yayılan salgında vakaların yaklaşık yüzde 95'inin Ituri'de görüldüğü kaydedildi ve komşu Uganda'da ise 2'si ölümle sonuçlanan 19 Ebola vakasının doğrulandığı aktarıldı.Salgına karşı 910 milyon dolarlık destek sözüVakaların daha hızlı tespit edilmesi amacıyla test kapasitesinin artırıldığı ve dijital gözetim sistemlerinin güçlendirildiği duyurulan açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola ile mücadele çalışmalarına destek amacıyla bağışçılar ve ortaklar tarafından toplam 910 milyon dolar taahhütte bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.Söz konusu taahhütlerin, mevcut salgına ilişkin düzenlenen Afrika liderleri ve ortakları toplantısında verildiği belirtilen açıklamada, toplam tutarın Afrika Birliği üyesi ülkelerin 100 milyon dolarlık hedef kapsamında taahhüt ettiği 80 milyon doları da içerdiği ifade edildi.Ayrıca, KDC'nin ulusal müdahale planı için 50 milyon dolar, Uganda'nın ise 5 milyon dolar başlangıç finansmanı ayırdığı belirtildi.Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, virüsün yayılmasının kısa sürede kontrol altına alınamaması halinde mevcut salgının, 2014-2016 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Batı Afrika Ebola salgınından daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.Bu arada, KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba da salgınla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi, karşılaşılan zorlukları ve hastalığın kontrolünü hızlandırmaya yönelik yeni stratejileri değerlendirmek üzere Ituri eyaletinin başkenti Bunia'yı ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/afrika-saglik-yetkilileri-uyardi-ebola-salgini-tarihin-en-kotusu-olabilir-1106566094.html
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afrika, uganda, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), afrika birliği, ebola
afrika, uganda, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), afrika birliği, ebola
Kongo'da Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 200'ü aştı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) salgının kontrol altına alınamaması halinde daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını bildirdi.
Africa CDC'den yapılan açıklamada, 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmesinden bu yana doğrulanan vaka sayısının 875'e yükseldiği, bunların 202'sinin ölümle sonuçlandığı ve ölüm oranının yüzde 23 olduğu belirtildi.
Açıklamada, KDC'nin doğusundaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yayılan salgında vakaların yaklaşık yüzde 95'inin Ituri'de görüldüğü kaydedildi ve komşu Uganda'da ise 2'si ölümle sonuçlanan 19 Ebola vakasının doğrulandığı aktarıldı.
Salgına karşı 910 milyon dolarlık destek sözü
Vakaların daha hızlı tespit edilmesi amacıyla test kapasitesinin artırıldığı ve dijital gözetim sistemlerinin güçlendirildiği duyurulan açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola ile mücadele çalışmalarına destek amacıyla bağışçılar ve ortaklar tarafından toplam 910 milyon dolar taahhütte bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu taahhütlerin, mevcut salgına ilişkin düzenlenen Afrika liderleri ve ortakları toplantısında verildiği belirtilen açıklamada, toplam tutarın Afrika Birliği üyesi ülkelerin 100 milyon dolarlık hedef kapsamında taahhüt ettiği 80 milyon doları da içerdiği ifade edildi.
Ayrıca, KDC'nin ulusal müdahale planı için 50 milyon dolar, Uganda'nın ise 5 milyon dolar başlangıç finansmanı ayırdığı belirtildi.
Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, virüsün yayılmasının kısa sürede kontrol altına alınamaması halinde mevcut salgının, 2014-2016 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Batı Afrika Ebola salgınından daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Bu arada, KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba da salgınla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi, karşılaşılan zorlukları ve hastalığın kontrolünü hızlandırmaya yönelik yeni stratejileri değerlendirmek üzere Ituri eyaletinin başkenti Bunia'yı ziyaret etti.