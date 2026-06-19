https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kiev-rejiminin-moskovaya-dunku-iha-saldirisinda-8-yasindaki-bir-cocuk-oldu-1106645355.html

Kiev rejiminin Moskova'ya dünkü İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk öldü

Kiev rejiminin Moskova'ya dünkü İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk öldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun dün Moskova Bölgesine düzenlediği kitlesel insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Ramenskoye kentinde 8 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T14:53+0300

2026-06-19T14:53+0300

2026-06-19T14:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

moskova

andrey vorobyov

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sivil can kaybı

sivil kayıplar

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dün Moskova Bölgesine yönelik gerçekleştirdiği, son iki yılın en yoğun ve kitlesel İHA saldırısında sivil kanı döküldü. Kiev rejiminin doğrudan sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırganlığı sonucunda, Moskova Bölgesine bağlı Ramenskoye kentinde 8 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.Moskova Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:Vorobyov, Kiev'in terör saldırısından etkilenen acılı aileye devletin tüm imkanlarıyla gerekli her türlü yardım ve desteğin eksiksiz sağlanacağını vurguladı.Sivil altyapı ve konutlar doğrudan hedef alındıKiev rejiminin son iki yılın en büyük provokasyonlarından biri olan bu kitlesel saldırıda, Moskova Bölgesindeki sivil yerleşim yerleri ağır hasar gördü. Vali Vorobyov'un aktardığı verilere göre, bölge genelinde tam 18 çok katlı apartman isabet aldı veya hasar gördü.Saldırının bölgedeki sivil bilançosu ve yarattığı hasar şu şekilde kayıtlara geçti:Moskova'da enerji ve ticaret merkezleri hedefteydiSaldırganlığın boyutu sadece Moskova bölgesiyle sınırlı kalmadı; başkent Moskova da hedef alındı. Kiev'e ait bazı İHA'lar Moskova'daki bir petrol rafinerisine ulaşmaya çalışırken, düşürülen İHA'ların parçaları şehrin en yoğun ticaret noktalarından biri olan ‘Sadovod’ alışveriş merkezinin yakınlarına düştü.Vali Vorobyov, dün gün boyu süren vahşi saldırılarda toplam 17 sivil vatandaşın da yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Rus hava savunma sistemlerinin kitlesel saldırının çok daha büyük bir felakete dönüşmesini engellediği belirtildi.

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rusya, moskova, andrey vorobyov, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil can kaybı, sivil kayıplar