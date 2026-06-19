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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine mektup: Kenetlenme çağrısı yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine mektup: Kenetlenme çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine gönderdiği mektupta 'kenetlenme' çağrısı yaptı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T11:53+0300
2026-06-19T11:53+0300
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CHP'li milletvekillerine gönderdiği mektupta 'kenetlenme' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, zorlu ve hassas bir süreçten geçildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Sevgili yol arkadaşlarım diyerek seslendi CHP'nin bir siyası partiden çok fazlası olduğunu belirten ve "Sevgili yol arkadaşım, bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz" ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurgusal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekiyor. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yokturBu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis'teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. On milyonlarca yurttaşımız, partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun."
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kemal kılıçdaroğlu, chp
kemal kılıçdaroğlu, chp

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine mektup: Kenetlenme çağrısı yaptı

11:53 19.06.2026
© Muhammed Abdullah KurtarKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Muhammed Abdullah Kurtar
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Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine gönderdiği mektupta 'kenetlenme' çağrısı yaptı.
CHP'li milletvekillerine gönderdiği mektupta 'kenetlenme' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, zorlu ve hassas bir süreçten geçildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sevgili yol arkadaşlarım diyerek seslendi

CHP'nin bir siyası partiden çok fazlası olduğunu belirten ve "Sevgili yol arkadaşım, bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz" ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurgusal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekiyor. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis'teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. On milyonlarca yurttaşımız, partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun."
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