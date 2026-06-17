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Kemal Kılıçdaroğlu: Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin Türk milletinin ve devletinin bağımsızlık iradesini temsil ettiğini belirtti... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T21:34+0300
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poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Partisinin herhangi bir kişi ya da grubun oyun alanı olmadığını vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
kemal kılıçdaroğlu, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı

Kemal Kılıçdaroğlu: Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz

21:34 17.06.2026
© FotoğrafKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Fotoğraf
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Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin Türk milletinin ve devletinin bağımsızlık iradesini temsil ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, devlette liyakat ve yerli duruşun yeniden hakim kılınacağını kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Partisinin herhangi bir kişi ya da grubun oyun alanı olmadığını vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir. Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz.

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