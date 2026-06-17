Kemal Kılıçdaroğlu: Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz

Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir. Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz.