https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kallas-ab-nukleer-anlasmaya-varilmasi-halinde-irana-uygulanan-yaptirimlarin-kaldirilmasini-1106628243.html
Kallas: AB, nükleer anlaşmaya varılması halinde İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüşecek
Kallas: AB, nükleer anlaşmaya varılması halinde İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüşecek
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya varılması halinde, Birliğin Tahran'a yönelik nükleer... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T02:38+0300
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, İran nükleer dosyası konusunda olası bir anlaşma ışığında, AB'nin İran'a yönelik nükleerle ilgili yaptırımların kaldırılmasını görüşeceğini söyledi.Kallas, Brüksel'deki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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kaja kallas, i̇ran, ab, abd, nükleer anlaşma
kaja kallas, i̇ran, ab, abd, nükleer anlaşma
Kallas: AB, nükleer anlaşmaya varılması halinde İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüşecek
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya varılması halinde, Birliğin Tahran'a yönelik nükleer bağlantılı yaptırımların kaldırılmasını değerlendirebileceğini belirtti.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, İran nükleer dosyası konusunda olası bir anlaşma ışığında, AB'nin İran'a yönelik nükleerle ilgili yaptırımların kaldırılmasını görüşeceğini söyledi.
Kallas, Brüksel'deki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Belirli şartlarımız var, İran'a yönelik farklı yaptırımlarımız var. Nükleerle ilgili olanlar, elbette şartlar izin verirse. Eğer bir nükleer anlaşma olursa, o zaman üye devletlerin yaptırımların kaldırılmasını görüşeceğini düşünüyorum"