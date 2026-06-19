Kallas: AB, nükleer anlaşmaya varılması halinde İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüşecek

"Belirli şartlarımız var, İran'a yönelik farklı yaptırımlarımız var. Nükleerle ilgili olanlar, elbette şartlar izin verirse. Eğer bir nükleer anlaşma olursa, o zaman üye devletlerin yaptırımların kaldırılmasını görüşeceğini düşünüyorum"