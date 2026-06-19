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İstanbul'da metro raydan çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da metro raydan çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir tren, Bostancı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.Olayın ardından yolcular tren içerisinden kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Bazı yolcuların güvenlik önlemleri altında tünelde yürüyerek istasyona ulaştığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Metro İstanbul'dan ilk açıklamaMetro İstanbul AŞ sosyal medya hesabından ''M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır'' paylaşımında bulundu.
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türkiye, i̇stanbul, tren, metro, metro i̇stanbul, metro hattı, metro i̇stanbul aş

İstanbul'da metro raydan çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

20:18 19.06.2026 (güncellendi: 21:26 19.06.2026)
© AAMetro
Metro - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir tren, Bostancı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Olayın ardından yolcular tren içerisinden kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Bazı yolcuların güvenlik önlemleri altında tünelde yürüyerek istasyona ulaştığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'dan ilk açıklama

Metro İstanbul AŞ sosyal medya hesabından ''M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır'' paylaşımında bulundu.
İstanbul havalimanı metro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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İstanbul'da yeni metro hattı: 19 Haziran'da açılacak
16 Haziran , 13:38
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