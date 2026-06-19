https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kadikoy-sabiha-gokcen-havalimani-arasinda-sefer-yapan-metro-raydan-cikti-1106652975.html

İstanbul'da metro raydan çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da metro raydan çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir tren, Bostancı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.Olayın ardından yolcular tren içerisinden kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Bazı yolcuların güvenlik önlemleri altında tünelde yürüyerek istasyona ulaştığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Metro İstanbul'dan ilk açıklamaMetro İstanbul AŞ sosyal medya hesabından ''M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır'' paylaşımında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/halkali-arnavutkoy-hatti-19-haziranda-acilacak-1106541664.html

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