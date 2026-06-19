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Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: İlk sözleri ortaya çıktı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: İlk sözleri ortaya çıktı
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'de kaçırıldığı iddiasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Tuzla'da bir inşaat alanında... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T13:18+0300
2026-06-19T13:18+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı öne sürülen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, yapılan araştırmalar sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.İlk sözleri ortaya çıktıKurtarılan Erhan Karaal'ın, kendisini bulan polis ekiplerine ilk olarak, "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği öğrenildi.Karaal'ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun elverişli hale gelmesinin ardından detaylı ifadesine başvurulacağı belirtildi.Şüphelilerin yer değiştirdiği belirlendiSoruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmamak ve yerlerinin tespit edilmesini engellemek amacıyla Karaal'ı sürekli farklı noktalara götürdükleri tespit edildi.Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karaal'ın tutulduğu yer belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.Gözaltı sayısı 8'e yükseldiSoruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı.Olayla bağlantılı kişilere yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.Kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı17 Haziran saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, cep telefonuyla konuşan Karaal'ın yanına bir kişinin yaklaştığı, ardından iki kişinin daha olay yerine geldiği görülüyor. Karaal'ın üç kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.Eşini arayıp para istedikleri iddiasıSoruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüphelilerin Erhan Karaal'ın eşini arayarak; "Sende para olduğunu biliyoruz para gönder" dedikleri de ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ekiplerden-operasyon-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kurtarildi-1106631187.html
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erhan karaal, kaçırılma
erhan karaal, kaçırılma

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: İlk sözleri ortaya çıktı

13:18 19.06.2026
© AAKaçırılan Erhan Karaal'ın ilk sözleri ortaya çıktı
Kaçırılan Erhan Karaal'ın ilk sözleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'de kaçırıldığı iddiasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karaal'ın, kendisini kurtaran polis ekiplerine "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı öne sürülen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, yapılan araştırmalar sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.

İlk sözleri ortaya çıktı

Kurtarılan Erhan Karaal'ın, kendisini bulan polis ekiplerine ilk olarak, "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği öğrenildi.
Karaal'ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun elverişli hale gelmesinin ardından detaylı ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Şüphelilerin yer değiştirdiği belirlendi

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmamak ve yerlerinin tespit edilmesini engellemek amacıyla Karaal'ı sürekli farklı noktalara götürdükleri tespit edildi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karaal'ın tutulduğu yer belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı.
Olayla bağlantılı kişilere yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

17 Haziran saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, cep telefonuyla konuşan Karaal'ın yanına bir kişinin yaklaştığı, ardından iki kişinin daha olay yerine geldiği görülüyor. Karaal'ın üç kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Eşini arayıp para istedikleri iddiası

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüphelilerin Erhan Karaal'ın eşini arayarak; "Sende para olduğunu biliyoruz para gönder" dedikleri de ortaya çıktı.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
TÜRKİYE
Ekiplerden operasyon: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu
07:47
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