https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kacirilan-ibb-yoneticisi-erhan-karaal-bulundu-ilk-sozleri-ortaya-cikti-1106640290.html

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: İlk sözleri ortaya çıktı

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu: İlk sözleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'de kaçırıldığı iddiasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Tuzla'da bir inşaat alanında... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T13:18+0300

2026-06-19T13:18+0300

2026-06-19T13:18+0300

türki̇ye

erhan karaal

kaçırılma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106640834_0:0:1056:594_1920x0_80_0_0_929ca238169279b43323cdccf3da08de.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı öne sürülen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, yapılan araştırmalar sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.İlk sözleri ortaya çıktıKurtarılan Erhan Karaal'ın, kendisini bulan polis ekiplerine ilk olarak, "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği öğrenildi.Karaal'ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun elverişli hale gelmesinin ardından detaylı ifadesine başvurulacağı belirtildi.Şüphelilerin yer değiştirdiği belirlendiSoruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmamak ve yerlerinin tespit edilmesini engellemek amacıyla Karaal'ı sürekli farklı noktalara götürdükleri tespit edildi.Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karaal'ın tutulduğu yer belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.Gözaltı sayısı 8'e yükseldiSoruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı.Olayla bağlantılı kişilere yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.Kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı17 Haziran saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, cep telefonuyla konuşan Karaal'ın yanına bir kişinin yaklaştığı, ardından iki kişinin daha olay yerine geldiği görülüyor. Karaal'ın üç kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.Eşini arayıp para istedikleri iddiasıSoruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüphelilerin Erhan Karaal'ın eşini arayarak; "Sende para olduğunu biliyoruz para gönder" dedikleri de ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ekiplerden-operasyon-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kurtarildi-1106631187.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erhan karaal, kaçırılma