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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/guney-korede-eski-savunma-bakani-askeri-sirlari-sizdirmaktan-hapis-cezasi-aldi-1106635647.html
Güney Kore'de eski savunma bakanı askeri sırları sızdırmaktan hapis cezası aldı
Güney Kore'de eski savunma bakanı askeri sırları sızdırmaktan hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun, gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T11:14+0300
2026-06-19T11:14+0300
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Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim hakkındaki "askeri sırları açık etme" suçlamasıyla açılan davada kararını açıkladı.Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimine yol açan gizli askeri bilgileri sızdırmakla itham edilen Kim'i, 3 yıl hapse mahkum etti.Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreciDönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​​​​​​​, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı etkinliklere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/rusvetten-suclu-bulunmustu-eski-guney-kore-first-ladysine-verilen-hapis-cezasi-artirildi--1105340258.html
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lee jae-myung , güney kore
lee jae-myung , güney kore

Güney Kore'de eski savunma bakanı askeri sırları sızdırmaktan hapis cezası aldı

11:14 19.06.2026
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun
Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
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Güney Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun, gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldı.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim hakkındaki "askeri sırları açık etme" suçlamasıyla açılan davada kararını açıkladı.
Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimine yol açan gizli askeri bilgileri sızdırmakla itham edilen Kim'i, 3 yıl hapse mahkum etti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​​​​​​​, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı etkinliklere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
Güney Kore eski First Lady'si Kim Keon-hee - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
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