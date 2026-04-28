Rüşvetten suçlu bulunmuştu: Eski Güney Kore First Lady'sine verilen hapis cezası artırıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore’de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee hakkında rüşvet ve manipülasyon suçlamalarıyla verilen cezayı artırdı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
Güney Kore'de Seul Yüksek Mahkemesi, görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında verilen hapis cezasını 1 yıl 8 aydan 4 yıla çıkardı. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kim'i hisse senedi fiyat manipülasyonundan kısmen suçlu, rüşvetten ise doğrudan suçlu buldu. Karar kapsamında Kim ayrıca yaklaşık 34 bin dolar para cezasına çarptırıldı.Daha önce Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim Keon Hee’ye kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler aldığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Ancak özel savcılık, karara itiraz ederek cezaya temyiz başvurusunda bulunmuştu.Soruşturma kapsamında Kim'in toplam değeri yaklaşık 370 milyon wonu bulan lüks hediyeler aldığı öne sürülürken, hisse senedi manipülasyonu ve siyasi finansman yasası ihlali gibi suçlamalar da dosyada yer aldı.Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla 12 Ağustos 2025’te gözaltına alınmıştı. Öte yandan, eşi Yoon Suk Yeol’un siyasi kariyeri de tartışmalı bir süreçten geçmişti. Yoon, Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetim sonrası Ulusal Meclis tarafından azil sürecine alınmış, Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin Nisan 2025’teki kararıyla görevden alınmıştı.
