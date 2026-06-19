https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/gabbard-fauciyi-kovid-19un-kokenine-iliskin-gercekleri-saklamakla-sucladi-vuhandaki-arastirmalari-1106647516.html
Gabbard, Fauci'yi Kovid-19'un kökenine ilişkin gerçekleri saklamakla suçladı: 'Vuhan'daki araştırmaları finanse etti'
Gabbard, Fauci'yi Kovid-19'un kökenine ilişkin gerçekleri saklamakla suçladı: 'Vuhan'daki araştırmaları finanse etti'
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden ayrılan Tulsi Gabbard, görevinin son gününde, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevinden ayrıldığını duyuran Tulsi Gabbard, son gününde eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci hakkında yeni iddialar ortaya attı.Gabbard, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu açıklamada, Fauci'nin Kovid-19'un kökeni ve tehlikeli biyolojik araştırmalar konusundaki rolüne ilişkin gerçekleri gizlemek amacıyla bazı istihbarat yetkilileriyle işbirliği yaptığını öne sürdü.Paylaştığı belge ve yazışmaların daha önce kamuoyuna açıklanmadığını savunan Gabbard, Fauci'nin salgın öncesinde Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünde yarasalar üzerindeki koronavirüs araştırmalarına milyonlarca dolarlık finansman sağladığını iddia etti.Gabbard, söz konusu çalışmaların "fonksiyon kazanımı" (gain-of-function) olarak bilinen araştırmalar kapsamında yürütüldüğünü ileri sürerek, Fauci'nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı ve küresel aşı çalışmalarına hizmet eden araştırmaları desteklediğini savundu.Eski istihbarat direktörü ayrıca Fauci'nin Kovid-19'a ilişkin istihbarat değerlendirmelerini etkilediğini ve virüsün kökenine ilişkin farklı görüş bildiren bazı analistlerin baskı ve tehditlerle karşılaştığını öne sürdü.Fauci suçlamaları reddetmiştiFauci'nin salgın dönemindeki rolü uzun süredir ABD siyasetinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Cumhuriyetçi siyasetçiler, Fauci'yi Kovid-19'un kökeni ve yayılma sürecine ilişkin kamuoyunu yanılttığını iddia ederek eleştiriyordu.Fauci ise Haziran 2024'te ABD Kongresi'nde verdiği ifadede, virüsün kökeninin örtbas edilmesini organize ettiği yönündeki suçlamaları "mantıksız" olarak nitelendirmiş ve kesin bir dille reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/dmitriyev-gates-kovid-19-pandemisinden-once-asi-pazarini-tekellestirmeye-calisti-1103235089.html
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abd, tulsi gabbard, anthony fauci, vuhan
abd, tulsi gabbard, anthony fauci, vuhan
Gabbard, Fauci'yi Kovid-19'un kökenine ilişkin gerçekleri saklamakla suçladı: 'Vuhan'daki araştırmaları finanse etti'
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden ayrılan Tulsi Gabbard, görevinin son gününde, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin salgın öncesinde Çin, Vuhan'da koronavirüs araştırmalarına milyonlarca dolarlık destek sağladığını ve virüsün kökenine ilişkin gerçeklerin gizlenmesinde rol oynadığını ileri sürdü.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevinden ayrıldığını duyuran Tulsi Gabbard, son gününde eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci hakkında yeni iddialar ortaya attı.
Gabbard, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu açıklamada, Fauci'nin Kovid-19'un kökeni ve tehlikeli biyolojik araştırmalar konusundaki rolüne ilişkin gerçekleri gizlemek amacıyla bazı istihbarat yetkilileriyle işbirliği yaptığını öne sürdü.
Paylaştığı belge ve yazışmaların daha önce kamuoyuna açıklanmadığını savunan Gabbard, Fauci'nin salgın öncesinde Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünde yarasalar üzerindeki koronavirüs araştırmalarına milyonlarca dolarlık finansman sağladığını iddia etti.
Gabbard, söz konusu çalışmaların "fonksiyon kazanımı" (gain-of-function) olarak bilinen araştırmalar kapsamında yürütüldüğünü ileri sürerek, Fauci'nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı ve küresel aşı çalışmalarına hizmet eden araştırmaları desteklediğini savundu.
Eski istihbarat direktörü ayrıca Fauci'nin Kovid-19'a ilişkin istihbarat değerlendirmelerini etkilediğini ve virüsün kökenine ilişkin farklı görüş bildiren bazı analistlerin baskı ve tehditlerle karşılaştığını öne sürdü.
Fauci suçlamaları reddetmişti
Fauci'nin salgın dönemindeki rolü uzun süredir ABD siyasetinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Cumhuriyetçi siyasetçiler, Fauci'yi Kovid-19'un kökeni ve yayılma sürecine ilişkin kamuoyunu yanılttığını iddia ederek eleştiriyordu.
Fauci ise Haziran 2024'te ABD Kongresi'nde verdiği ifadede, virüsün kökeninin örtbas edilmesini organize ettiği yönündeki suçlamaları "mantıksız" olarak nitelendirmiş ve kesin bir dille reddetmişti.