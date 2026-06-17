https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fenerbahce-beko-besiktas-gaini-81-72-maglup-etti-final-serisi-2-1-oldu-1106592779.html
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 81-72 mağlup etti: Final serisi 2-1 oldu
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 81-72 mağlup etti: Final serisi 2-1 oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, şampiyonluk yolunda Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 81-72 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T22:15+0300
2026-06-17T22:15+0300
2026-06-17T22:15+0300
spor
fenerbahçe beko
beşiktaş
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
basketbol
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
basketbol ligi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 81-72 mağlup etti.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, final serisinde 2-1 üstünlük yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/fenerbahce-beko-besiktas-gaini-maglup-etti-final-serisinde-durum-1-1-oldu-1106524097.html
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fenerbahçe beko, beşiktaş, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi
fenerbahçe beko, beşiktaş, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 81-72 mağlup etti: Final serisi 2-1 oldu
Fenerbahçe Beko, şampiyonluk yolunda Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 81-72 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 81-72 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, final serisinde 2-1 üstünlük yakaladı.