https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ermenistanda-secim-krizi-partilerin-ucte-birinden-fazlasi-sonuclara-itiraz-etti-1106652392.html
Ermenistan’da seçim krizi: Partilerin üçte birinden fazlası sonuçlara itiraz etti
Ermenistan’da seçim krizi: Partilerin üçte birinden fazlası sonuçlara itiraz etti
Sputnik Türkiye
Ermenistan’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına, Anayasa Mahkemesi’ne başvuran yedi siyasi güç tarafından iptal talebiyle itiraz edildi. Muhalefet... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T18:54+0300
2026-06-19T18:54+0300
2026-06-19T18:58+0300
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anayasa mahkemesi
muhalefet
samvel karapetyan
robert koçaryan
paşinyan
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Ermenistan’da 7 Haziran’da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları, pusulada yer alan partilerin üçte birinden fazlası tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ülkedeki seçimlere katılan 18 siyasi partiden yedisi, resmi sonuçların iptali için dava açtı.Anayasa Mahkemesi'nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Şu ana kadar yedi siyasi güç başvuru yaptı” bilgisini paylaşılarak, başvuru sürecinin tamamlandığı belirtildi.Seçimlere toplam 18 parti ve blok katılırken, sonuçlara göre yalnızca üç siyasi güç parlamentoya girmeyi başardı. İktidardaki ‘Sivil Sözleşme’ partisi 64 sandalye elde ederken, Samvel Karapetyan ve Robert Koçaryan blokları sırasıyla 29 ve 12 milletvekili çıkardı.Hafta içinde Başbakan Nikol Paşinyan, parlamentoya giren muhalefet gruplarının “çalışma imkanından mahrum bırakılması” çağrısında bulunmuştu. İktidar, bu partileri seçmenleri satın almakla suçlamıştı. Muhalefet ise bu iddiaları “uydurma” olarak nitelendirmişti.Daha önce, pazar günü altı parti ve blok, seçim kampanyasını “gayrimeşru” ilan etmişti. Ortak açıklamada, oylamanın “özgür, adil ve rekabetçi seçim” niteliğini sorgulatan koşullarda gerçekleştirildiği savunulmuştu.Muhalif partiler, Ermenistan vatandaşlarının özgür iradesini korumak için yalnızca anayasa, yasalar ve demokratik ilkelere bağlı kalarak mücadele edeceklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/karapetyan-ermenistanda-muhalefetin-konsolidasyon-sureci-basladi-1106593730.html
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Ermenistan’da seçim krizi: Partilerin üçte birinden fazlası sonuçlara itiraz etti
18:54 19.06.2026 (güncellendi: 18:58 19.06.2026)
Ermenistan’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına, Anayasa Mahkemesi’ne başvuran yedi siyasi güç tarafından iptal talebiyle itiraz edildi. Muhalefet, seçimlerin özgür ve adil koşullarda yapılmadığını savunuyor.
Ermenistan’da 7 Haziran’da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları, pusulada yer alan partilerin üçte birinden fazlası tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ülkedeki seçimlere katılan 18 siyasi partiden yedisi, resmi sonuçların iptali için dava açtı.
Anayasa Mahkemesi'nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Şu ana kadar yedi siyasi güç başvuru yaptı” bilgisini paylaşılarak, başvuru sürecinin tamamlandığı belirtildi.
Seçimlere toplam 18 parti ve blok katılırken, sonuçlara göre yalnızca üç siyasi güç parlamentoya girmeyi başardı. İktidardaki ‘Sivil Sözleşme’ partisi 64 sandalye elde ederken, Samvel Karapetyan ve Robert Koçaryan blokları sırasıyla 29 ve 12 milletvekili çıkardı.
Hafta içinde Başbakan Nikol Paşinyan, parlamentoya giren muhalefet gruplarının “çalışma imkanından mahrum bırakılması” çağrısında bulunmuştu. İktidar, bu partileri seçmenleri satın almakla suçlamıştı. Muhalefet ise bu iddiaları “uydurma” olarak nitelendirmişti.
Daha önce, pazar günü altı parti ve blok, seçim kampanyasını “gayrimeşru” ilan etmişti. Ortak açıklamada, oylamanın “özgür, adil ve rekabetçi seçim” niteliğini sorgulatan koşullarda gerçekleştirildiği savunulmuştu.
Muhalif partiler, Ermenistan vatandaşlarının özgür iradesini korumak için yalnızca anayasa, yasalar ve demokratik ilkelere bağlı kalarak mücadele edeceklerini vurgulamıştı.