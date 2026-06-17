https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/karapetyan-ermenistanda-muhalefetin-konsolidasyon-sureci-basladi-1106593730.html

Karapetyan: Ermenistan’da muhalefetin konsolidasyon süreci başladı

Karapetyan: Ermenistan’da muhalefetin konsolidasyon süreci başladı

Sputnik Türkiye

‘Güçlü Ermenistan’ Partisi lideri Samvel Karapetyan, Ermenistan’da muhalefet güçlerinin konsolidasyon sürecinin başladığını duyurdu. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T23:35+0300

2026-06-17T23:35+0300

2026-06-17T23:35+0300

dünya

samvel karapetyan

ermenistan

muhalefet

seçim

nikol paşinyan

konsolidasyon

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‘Güçlü Ermenistan’ Partisi lideri Samvel Karapetyan, ülkedeki muhalefet güçlerinin bir araya gelmesi için konsolidasyon sürecini başlattığını açıkladı. Muhalefetin seçimler öncesinde ciddi hatalar yaptığını belirten Karapetyan, seçim sonrası koalisyon için koordinasyon konseyi kurulmasını önerdi.Karapetyan, gazetecilere yaptığı açıkmalada, “Muhalefet güçlerinin konsolidasyon sürecinin başlatıldığını ilan ediyorum” dedi.Seçimler öncesinde muhalefet cephesinde bir dizi hata yapıldığını vurgulayan Karapetyan, "Birçok muhalif güç dürüstçe mücadele etti; ancak kendi kapasitelerini doğru değerlendiremediler. Pek çok muhalefet hareketiyle ortak bir zemin bulamadık. İşte bu yüzden konsolidasyon, hem ülkemiz hem de halkımız için hayati bir önem taşıyor" diye konuştu.Karapetyan, seçim sonrası dönemde muhalefet içi iş birliğini kalıcı bir yapıya kavuşturmak amacıyla tüm muhalefet güçlerini bir koordinasyon konseyi çatısı altında toplanmaya davet etti.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoya giren muhalefet güçlerinin 'çalışma imkanından mahrum bırakılması' çağrısında bulunmuştu. İktidar, söz konusu muhalefet partilerini 7 Haziran seçimlerinde seçmenlere maddi çıkar sağlayarak oylarını yönlendirmeye çalışmakla suçlarken, muhalefet bu iddiaları 'uydurma ve siyasi motivasyonlu' olarak nitelendirmişti.

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samvel karapetyan, ermenistan, muhalefet, seçim, nikol paşinyan, konsolidasyon