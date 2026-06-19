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Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: 'Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin'
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: 'Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasında CHP'ye eleştirilerini de... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T15:00+0300
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
halkalı
metro
i̇stanbul
havalimanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışında konuşuyor. Erdoğan, metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.'En büyük faydayı işe geç kalmamak için arabada uyuyanlar görecek'Erdoğan "İstanbul'un eziyete dönmüş trafiği rahatlayacak. En büyük faydayı geç kalmamak için araçlarında uyuyan İstanbullu kardeşlerimiz görecek" dedi.'Siz önce gidin şaibesiz kurultay yapın'
halkalı
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, halkalı, metro, i̇stanbul, havalimanı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, halkalı, metro, i̇stanbul, havalimanı

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: 'Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin'

15:00 19.06.2026 (güncellendi: 15:23 19.06.2026)
© Raşit AydoğanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasında CHP'ye eleştirilerini de sıraladı ve 'Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışında konuşuyor. Erdoğan, metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

'En büyük faydayı işe geç kalmamak için arabada uyuyanlar görecek'

Erdoğan "İstanbul'un eziyete dönmüş trafiği rahatlayacak. En büyük faydayı geç kalmamak için araçlarında uyuyan İstanbullu kardeşlerimiz görecek" dedi.
İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

'Siz önce gidin şaibesiz kurultay yapın'

Biz ne içerde ne dışarda tribüne oynamadık. Siz koltuk kavgası verirken biz bölgemizdeki çatışmaların son bulmasına çabaladık. Siz kimin hain olduğunu konuşurken biz zorlu masalarda Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. En iyisi siz bilgi ve liyakat gerektiren konularla uğraşmayın, kalibrenize uygun işleri uygulayın, koltuk salon kapmaca oynayın, becerebilirseniz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin. Bir de biz diplomasi dersi vermeye çalışıyorsunuz.

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