Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: 'Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin'

Biz ne içerde ne dışarda tribüne oynamadık. Siz koltuk kavgası verirken biz bölgemizdeki çatışmaların son bulmasına çabaladık. Siz kimin hain olduğunu konuşurken biz zorlu masalarda Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. En iyisi siz bilgi ve liyakat gerektiren konularla uğraşmayın, kalibrenize uygun işleri uygulayın, koltuk salon kapmaca oynayın, becerebilirseniz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin. Bir de biz diplomasi dersi vermeye çalışıyorsunuz.