https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/chpde-olaganustu-kurultay-icin-verilen-imzalar-genel-merkeze-teslim-edildi-1106572897.html
CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzalar genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzalar genel merkeze teslim edildi
Sputnik Türkiye
CHP'li delegelerin olağanüstü kurultay için verdikleri imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T12:31+0300
2026-06-17T12:31+0300
2026-06-17T12:31+0300
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olağanüstü kurultay
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
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CHP'de olağanüstü kurultay için delegeler tarafından verilen 833 noter onaylı imza, CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. 833 imza teslim edildiHabertürk'ün haberine göre, CHP'de kurultay çağrısının ardından yurt genelinde delegeler tarafından atılan 833 imza, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından genel merkeze getirilerek teslim edildi. Emir'e, 74 il başkanı adına Çelik'in imza tesliminde eşlik ettiği görüldü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce yaptığı açıklamada imzaların şekil ve esas bakımından inceleneceğini ifade etmişti.CHP MYK toplantısı saat 14.00'de yapılacakÖte yandan saat: 14.00'te, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 5. kez MYK toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abdulkadir-selvi-iktidarin-baskin-secim-gibi-bir-plani-var-mi-1106562660.html
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chp, olağanüstü kurultay, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
chp, olağanüstü kurultay, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzalar genel merkeze teslim edildi
CHP'li delegelerin olağanüstü kurultay için verdikleri imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.
CHP'de olağanüstü kurultay için delegeler tarafından verilen 833 noter onaylı imza, CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.
Habertürk'ün haberine göre, CHP'de kurultay çağrısının ardından yurt genelinde delegeler tarafından atılan 833 imza, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından genel merkeze getirilerek teslim edildi. Emir'e, 74 il başkanı adına Çelik'in imza tesliminde eşlik ettiği görüldü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce yaptığı açıklamada imzaların şekil ve esas bakımından inceleneceğini ifade etmişti.
CHP MYK toplantısı saat 14.00'de yapılacak
Öte yandan saat: 14.00'te, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 5. kez MYK toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor.