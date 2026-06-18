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İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı: Savcılık soruşturma başlattı

İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı: Savcılık soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T13:34+0300

2026-06-18T13:34+0300

2026-06-18T14:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

maltepe

kaçırma

adam kaçırma

erhan karaal

i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Karaal'in çocuğuyla birlikte araca binmek üzereyken yanına gelen 3 kişi tarafından darp edilip başına siyah poşet geçirilerek kaçırıldığı öğrenildi. Savcılık açıklama yaptıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.Başına siyah poşet geçirdiler Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; aracına çocuğuyla birlikte binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ı darp edip, başına siyah bir poşet geçirerek kaçırdı. Karaal'ın kaçırılmasına çocuğu ile bir kişinin daha tanık olduğu öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), maltepe, kaçırma, adam kaçırma, erhan karaal, i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı