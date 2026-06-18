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İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı: Savcılık soruşturma başlattı
İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı: Savcılık soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T13:34+0300
2026-06-18T13:34+0300
2026-06-18T14:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
maltepe
kaçırma
adam kaçırma
erhan karaal
i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Karaal'in çocuğuyla birlikte araca binmek üzereyken yanına gelen 3 kişi tarafından darp edilip başına siyah poşet geçirilerek kaçırıldığı öğrenildi. Savcılık açıklama yaptıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.Başına siyah poşet geçirdiler Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; aracına çocuğuyla birlikte binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ı darp edip, başına siyah bir poşet geçirerek kaçırdı. Karaal'ın kaçırılmasına çocuğu ile bir kişinin daha tanık olduğu öğrenildi.
türki̇ye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), maltepe, kaçırma, adam kaçırma, erhan karaal, i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), maltepe, kaçırma, adam kaçırma, erhan karaal, i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı
İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı: Savcılık soruşturma başlattı
13:34 18.06.2026 (güncellendi: 14:39 18.06.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Karaal'in çocuğuyla birlikte araca binmek üzereyken yanına gelen 3 kişi tarafından darp edilip başına siyah poşet geçirilerek kaçırıldığı öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Başına siyah poşet geçirdiler
Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; aracına çocuğuyla birlikte binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ı darp edip, başına siyah bir poşet geçirerek kaçırdı. Karaal'ın kaçırılmasına çocuğu ile bir kişinin daha tanık olduğu öğrenildi.