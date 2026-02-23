https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/uydu-radar-analiziyle-ortaya-cikti-deprem-potansiyeli-yuksek-yeni-sismik-gerilim-bolgesi-tespit-1103730442.html

Uydu radar analiziyle ortaya çıktı: Deprem potansiyeli yüksek yeni sismik gerilim bölgesi tespit edildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Leeds Üniversitesi ile yürütülen uydu radar verisi analizlerinde Van Gölü’nün... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Leeds Üniversitesi ile yürüttükleri çalışmada uydu radar verileri üzerinden 2020-2024 döneminde yer kabuğundaki milimetre düzeyindeki hareketleri izlediklerini bildirdi. Kutoğlu, bu verilerle deformasyon ve hız haritaları oluşturduklarını söyledi.Renkli gerginlik haritaları: Kırmızı alanlar daha hızlı enerji biriktiriyorKutoğlu, radar verilerinden elde edilen renkli gerginlik haritalarında kırmızı bölgelerin yılda en fazla gerilen alanları gösterdiğini belirterek, bu bölgelerin daha hızlı enerji biriktirdiğini ve büyük deprem üretme potansiyelinin daha yüksek olduğunu ifade etti.Kuzey Anadolu Fayı öne çıkıyor, 'yeni' bir yüksek gerilim hattı daha varHaritalarda doğudan batıya yaklaşık 1500 kilometre uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın en hızlı gerilen faylardan biri olduğuna dikkat çeken Kutoğlu, bunun yanı sıra daha önce saptanmayan bir yapının da tespit edildiğini açıkladı.Van Gölü’nün doğusunda 230 kilometrelik yüksek gerginlik üreten bölgeKutoğlu, Van Gölü’nün doğusunda Muradiye ve Doğubayazıt bölgelerini içine alan, güneyden kuzeye doğru 230 kilometre boyunca uzanan ve “çok yüksek gerginlik” üreten bir bölge keşfettiklerini belirtti. Kutoğlu, tespit edilen zonun çok sayıda fay sistemini içine aldığını vurgulayarak şunları söyledi:"Van Gölü'nün doğusunda Muradiye ve Doğubayazıt bölgelerini içine alan güneyden kuzeye doğru 230 kilometre boyunca uzanan, aynı Kuzey Anadolu Fayı'ndaki gibi çok yüksek gerginlik üreten bir bölge keşfettik. Bu bölge çok sayıda fay sistemini içerisine alıyor. Burada 1976'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ama bu gergin bölgenin sınırlı bir bölgesinde meydana gelmiş. O nedenle bu bölgenin de dikkate alınmasında ve deprem zarar azaltma çalışmalarında dikkate alınarak zarar azaltma faaliyetlerinin yapılmasında fayda var."'Sadece tek bölgeye odaklanmak doğru değil' uyarısıTürkiye’de çok sayıda aktif fay bulunduğunu hatırlatan Kutoğlu, çalışmaların yeni tehdit alanlarını ortaya çıkarabildiğini söyledi. Tek bir bölgeye odaklanmanın diğer riskli alanları gözden kaçırabileceğini vurgulayan Kutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Dolayısıyla incelediğimiz zaman yeni tehditler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla sadece 'Şu bölgede deprem olacak' diye odaklanmak doğru değil. Bu sefer başka bölgeleri gözden kaçırmış oluyoruz. Yaptığımız çalışmada da dediğim gibi Muradiye ve Doğubayazıt bölgesini içine alan, Van'ın doğusunda kalan bir bölgede de oldukça sistematik bir gerginlik bölgesi tespit etmiş olduk."

