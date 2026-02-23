Türkiye
Para transferinde yeni dönem 15 Mart'ta başlıyor: Yapmayana izin verilmeyecek
Sputnik Türkiye
BDDK'nın 400 bin ve üzerindeki tüm para transferlerinde açıklama girilmesine yönelik uygulaması 15 Mart'ta yürürlüğe girecek. Bu şartı yerine getirmeyenlerin... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
bddk, para transferi, atm, eft

Para transferinde yeni dönem 15 Mart'ta başlıyor: Yapmayana izin verilmeyecek

12:06 23.02.2026 (güncellendi: 12:09 23.02.2026)
BDDK'nın 400 bin ve üzerindeki tüm para transferlerinde açıklama girilmesine yönelik uygulaması 15 Mart'ta yürürlüğe girecek. Bu şartı yerine getirmeyenlerin para transferi yapmasına izin verilmeyecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 400 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama girilmesini zorunlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamanın 15 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Daha önce 200 bin lira olarak duyurulan sınır yükseltildi.

Yılbaşında uygulamaya girecekti, ertelendi

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM kanalı üzerinden yapılan ve gün içinde 200 bin TL'yi aşan tüm para transferlerinde kullanıcılara 'para transferinin detayına ilişkin' en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmeyi zorunlu tutan uygulama, yeni yılda yürürlüğe girmemiş ve ertelenmişti.
Değişikliğin gelecek ay itibarıyla devreye alınması halinde, gün içerisinde tek seferde ya da parça parça yapılan para gönderiminin 400 bin TL’yi aşması durumunda kullanıcılar, para transferinin hangi amaçla yapıldığına yönelik en az 20 karakterlik ilave açıklamada bulunmak zorunda bırakılacak. Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek.

400 bin lira üstü işlemlerde ek beyan istenebilecek

Yeni sistem yalnızca 400 bin TL üzerindeki işlemlerle sınırlı kalmayacak. Daha yüksek tutarlı transferler için kademeli ek yükümlülükler uygulanacak. 2 milyon TL – 20 milyon TL arası transferlerde ‘Nakit İşlem Beyan Formu’ doldurulacak. 20 milyon TL üzeri işlemlerde paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması gerekecek. Yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi halinde transfer işleminin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebilecek.
