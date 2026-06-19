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Dünya'nın çekirdeğinden dönen sismik dalga Japonya'yı yerinden oynattı: 'Doğuya kaydı'
Dünya'nın çekirdeğinden dönen sismik dalga Japonya'yı yerinden oynattı: 'Doğuya kaydı'
Sputnik Türkiye
2011'de Japonya'da meydana gelen Tohoku depreminin ardından Dünya'nın çekirdeğine kadar ulaşıp geri dönen bir sismik dalganın, tektonik levhaları tetikleyerek... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T17:17+0300
2026-06-19T17:17+0300
yaşam
japonya
deprem
araştırma
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Bilim insanları, 2011 yılında Japonya'yı vuran ve tarihin en güçlü depremleri arasında gösterilen Tohoku depreminin beklenmedik bir etkisini ortaya çıkardı. Yeni araştırmaya göre, deprem sırasında oluşan ve Dünya'nın çekirdeğine kadar inip geri yansıyan bir sismik dalga, Japonya'nın bazı bölgelerinde kalıcı yer değişimine neden oldu.Şikago Üniversitesi'nden sismolog Sunyoung Park liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, depremin ürettiği güçlü sismik dalgalardan birinin yer mantosu ile sıvı dış çekirdek arasındaki sınıra kadar ulaştığını belirledi.Araştırmacılar, "ScS" adı verilen bu makaslama dalgasının çekirdek sınırından yansıyarak yeniden yüzeye çıktığını ve Japonya'nın gelişmiş yer gözlem sistemleri tarafından olağanüstü ayrıntılarla kaydedildiğini tespit etti.Çalışmaya göre dalga o kadar güçlüydü ki yalnızca sismometrelerde değil, yer hareketlerini ölçen GPS istasyonlarında da iz bırakmayı başardı. Etkiler Çin'deki ölçüm sistemlerinde dahi gözlemlendi.Japonya birkaç milimetre doğuya kaydıBilim insanları, yansıyan dalganın Japonya'ya ulaştığı sırada bazı GPS istasyonlarının başlangıç konumlarına göre 5 ila 6 milimetre doğuya kaydığını belirledi.Normal şartlarda sismik dalgaların geçişinden sonra zeminin eski konumuna dönmesi beklenirken, bu olayda kaymanın kalıcı olduğu görüldü.Araştırmacılar, veri hatası veya su altı heyelanı gibi alternatif açıklamaları değerlendirdikten sonra bilgisayar simülasyonlarıyla kaymanın nedenini ortaya koydu. Sonuçlar, çekirdekten dönen dalganın, ana deprem nedeniyle zaten büyük stres altında bulunan tektonik levhaların birleşim noktasında ek bir itme etkisi yarattığını gösterdi.İlk kez gözlemlendiAraştırmaya göre yansıyan dalga, ana depremden çok daha zayıf olmasına rağmen Japonya'nın geniş bir bölümüne aynı anda ulaştı ve levha sınırlarında küçük çaplı ancak kalıcı hareketleri tetikledi.Bilim insanları, milimetre düzeyindeki bu hareketin geniş bir alana yayılması nedeniyle hissedilir yeni bir deprem yaratmadığını ancak toplamda yaklaşık 7,5 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer enerji açığa çıkardığını hesapladı.Sonuçları Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlanan çalışma, Dünya'nın çekirdeğinden yansıyan sismik dalgaların tektonik levhalar üzerinde doğrudan etkili olabileceğine dair ilk kanıt olarak değerlendiriliyor.Araştırmacılar, bu mekanizmanın doğrulanabilmesi için gelecekte meydana gelecek büyük depremlerde benzer etkilerin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyanin-en-tehlikeli-fay-hatlari-aciklandi-listede-turkiyede-var-1106641287.html
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japonya, deprem, araştırma
japonya, deprem, araştırma

Dünya'nın çekirdeğinden dönen sismik dalga Japonya'yı yerinden oynattı: 'Doğuya kaydı'

17:17 19.06.2026
© Fotoğraf / PixabayDünya'nın çekirdeğinden dönen sismik dalga Japonya'yı yerinden oynattı: 'Doğuya kaydı'
Dünya'nın çekirdeğinden dönen sismik dalga Japonya'yı yerinden oynattı: 'Doğuya kaydı' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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2011'de Japonya'da meydana gelen Tohoku depreminin ardından Dünya'nın çekirdeğine kadar ulaşıp geri dönen bir sismik dalganın, tektonik levhaları tetikleyerek ülkenin bazı bölgelerini kalıcı olarak birkaç milimetre doğuya kaydırdığı ortaya çıktı.
Bilim insanları, 2011 yılında Japonya'yı vuran ve tarihin en güçlü depremleri arasında gösterilen Tohoku depreminin beklenmedik bir etkisini ortaya çıkardı. Yeni araştırmaya göre, deprem sırasında oluşan ve Dünya'nın çekirdeğine kadar inip geri yansıyan bir sismik dalga, Japonya'nın bazı bölgelerinde kalıcı yer değişimine neden oldu.
Şikago Üniversitesi'nden sismolog Sunyoung Park liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, depremin ürettiği güçlü sismik dalgalardan birinin yer mantosu ile sıvı dış çekirdek arasındaki sınıra kadar ulaştığını belirledi.
Araştırmacılar, "ScS" adı verilen bu makaslama dalgasının çekirdek sınırından yansıyarak yeniden yüzeye çıktığını ve Japonya'nın gelişmiş yer gözlem sistemleri tarafından olağanüstü ayrıntılarla kaydedildiğini tespit etti.
Çalışmaya göre dalga o kadar güçlüydü ki yalnızca sismometrelerde değil, yer hareketlerini ölçen GPS istasyonlarında da iz bırakmayı başardı. Etkiler Çin'deki ölçüm sistemlerinde dahi gözlemlendi.

Japonya birkaç milimetre doğuya kaydı

Bilim insanları, yansıyan dalganın Japonya'ya ulaştığı sırada bazı GPS istasyonlarının başlangıç konumlarına göre 5 ila 6 milimetre doğuya kaydığını belirledi.
Normal şartlarda sismik dalgaların geçişinden sonra zeminin eski konumuna dönmesi beklenirken, bu olayda kaymanın kalıcı olduğu görüldü.
Araştırmacılar, veri hatası veya su altı heyelanı gibi alternatif açıklamaları değerlendirdikten sonra bilgisayar simülasyonlarıyla kaymanın nedenini ortaya koydu. Sonuçlar, çekirdekten dönen dalganın, ana deprem nedeniyle zaten büyük stres altında bulunan tektonik levhaların birleşim noktasında ek bir itme etkisi yarattığını gösterdi.

İlk kez gözlemlendi

Araştırmaya göre yansıyan dalga, ana depremden çok daha zayıf olmasına rağmen Japonya'nın geniş bir bölümüne aynı anda ulaştı ve levha sınırlarında küçük çaplı ancak kalıcı hareketleri tetikledi.
Bilim insanları, milimetre düzeyindeki bu hareketin geniş bir alana yayılması nedeniyle hissedilir yeni bir deprem yaratmadığını ancak toplamda yaklaşık 7,5 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer enerji açığa çıkardığını hesapladı.
Sonuçları Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlanan çalışma, Dünya'nın çekirdeğinden yansıyan sismik dalgaların tektonik levhalar üzerinde doğrudan etkili olabileceğine dair ilk kanıt olarak değerlendiriliyor.
Araştırmacılar, bu mekanizmanın doğrulanabilmesi için gelecekte meydana gelecek büyük depremlerde benzer etkilerin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
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