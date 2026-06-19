https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bosanan-ciftin-cansiz-bedenleri-bir-sitenin-bahcesinde-bulundu-1106648636.html

Boşanan çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu

Boşanan çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T16:13+0300

2026-06-19T16:13+0300

2026-06-19T16:13+0300

türki̇ye

çekmeköy

boşanma

i̇stanbul

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İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yalovada-kaybolan-9-yasindaki-cocugun-cansiz-bedeni-bulundu-1106275749.html

türki̇ye

çekmeköy

i̇stanbul

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