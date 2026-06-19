https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bosanan-ciftin-cansiz-bedenleri-bir-sitenin-bahcesinde-bulundu-1106648636.html
Boşanan çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Boşanan çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T16:13+0300
2026-06-19T16:13+0300
2026-06-19T16:13+0300
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çekmeköy
boşanma
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İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yalovada-kaybolan-9-yasindaki-cocugun-cansiz-bedeni-bulundu-1106275749.html
türki̇ye
çekmeköy
i̇stanbul
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çekmeköy, boşanma, i̇stanbul
çekmeköy, boşanma, i̇stanbul
Boşanan çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu.
İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.