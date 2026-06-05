https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yalovada-kaybolan-9-yasindaki-cocugun-cansiz-bedeni-bulundu-1106275749.html

Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Yalova'da dün kayıp başvurusu yapılan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T11:35+0300

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türki̇ye

çocuk

kayıp

kayıp çocuklar

hayatını kaybetti

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Yalova'da ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek, ölü bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Akasya Plajı'nda bulunurken ölüm nedeni araştırılıyor. Cansız bedeni plajda bulunduAkasya Plajı'nda bir çocuğa ait cesedin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede cesedin dün kayıp başvurusu yapılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğunu tespit etti.Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/kaybolan-3-yasindaki-aybuke-icin-seferberlik-basladi-guzel-haber-sabah-saatlerinde-geldi-1106094342.html

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çocuk, kayıp, kayıp çocuklar, hayatını kaybetti