https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yalovada-kaybolan-9-yasindaki-cocugun-cansiz-bedeni-bulundu-1106275749.html
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Yalova'da dün kayıp başvurusu yapılan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T11:35+0300
2026-06-05T11:35+0300
2026-06-05T11:35+0300
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çocuk
kayıp
kayıp çocuklar
hayatını kaybetti
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Yalova'da ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek, ölü bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Akasya Plajı'nda bulunurken ölüm nedeni araştırılıyor. Cansız bedeni plajda bulunduAkasya Plajı'nda bir çocuğa ait cesedin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede cesedin dün kayıp başvurusu yapılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğunu tespit etti.Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/kaybolan-3-yasindaki-aybuke-icin-seferberlik-basladi-guzel-haber-sabah-saatlerinde-geldi-1106094342.html
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çocuk, kayıp, kayıp çocuklar, hayatını kaybetti
çocuk, kayıp, kayıp çocuklar, hayatını kaybetti
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Yalova'da dün kayıp başvurusu yapılan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Yalova'da ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek, ölü bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Akasya Plajı'nda bulunurken ölüm nedeni araştırılıyor.
Cansız bedeni plajda bulundu
Akasya Plajı'nda bir çocuğa ait cesedin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede cesedin dün kayıp başvurusu yapılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğunu tespit etti.
Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.