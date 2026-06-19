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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bmden-ukraynanin-yeni-dil-yasasina-dolayli-elestiri-dil-ozgurlugunu-destekliyoruz-1106653136.html
BM’den Ukrayna’nın yeni dil yasasına dolaylı eleştiri: Dil özgürlüğünü destekliyoruz
BM’den Ukrayna’nın yeni dil yasasına dolaylı eleştiri: Dil özgürlüğünü destekliyoruz
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusçayı koruma kapsamından çıkaran yeni Ukrayna yasasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Birleşmiş Milletler’in... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T20:24+0300
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dünya
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
kiev
rusça
avrupa konseyi
vladimir zelenskiy
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Sputnik muhabirinin, Ukrayna’da Rusçayı koruma kapsamından çıkaran yeni yasaya ilişkin sorusunu yanıtlayan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin “dil özgürlüğünü ve çok dilliliği” desteklediğini söyledi.Dujarric, “Biz ilkesel olarak kültürel özgürlüğe, dil özgürlüğüne inanıyoruz. Herhangi bir ülkede dil ve kültür çeşitliliği desteklenmesi gereken bir unsurdur” ifadelerini kullandı.Vladimir Zelenskiy, daha önce imzaladığı yasayla Rusçayı korunacak diller listesinden çıkarmıştı. Böylece Kiev rejimi, Rusçaya artık Avrupa Konseyi Ulusal Azınlık Dilleri Şartı kapsamındaki koruma hükümlerini uygulamayacağını ilan etmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/lavrov-abdnin-ukrayna-krizine-yonelik-yaklasiminda-degisiklik-olabilir-1106648284.html
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stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, rusça, avrupa konseyi, vladimir zelenskiy
stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, rusça, avrupa konseyi, vladimir zelenskiy

BM’den Ukrayna’nın yeni dil yasasına dolaylı eleştiri: Dil özgürlüğünü destekliyoruz

20:24 19.06.2026
© AABirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusçayı koruma kapsamından çıkaran yeni Ukrayna yasasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Birleşmiş Milletler’in (BM) kültürel ve dilsel özgürlükten yana olduğunu ve ülkelerdeki dil çeşitliliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sputnik muhabirinin, Ukrayna’da Rusçayı koruma kapsamından çıkaran yeni yasaya ilişkin sorusunu yanıtlayan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin “dil özgürlüğünü ve çok dilliliği” desteklediğini söyledi.
Dujarric, “Biz ilkesel olarak kültürel özgürlüğe, dil özgürlüğüne inanıyoruz. Herhangi bir ülkede dil ve kültür çeşitliliği desteklenmesi gereken bir unsurdur” ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy, daha önce imzaladığı yasayla Rusçayı korunacak diller listesinden çıkarmıştı. Böylece Kiev rejimi, Rusçaya artık Avrupa Konseyi Ulusal Azınlık Dilleri Şartı kapsamındaki koruma hükümlerini uygulamayacağını ilan etmiş oldu.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
DÜNYA
Lavrov: ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında değişiklik olabilir
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