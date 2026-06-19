https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bmden-ukraynanin-yeni-dil-yasasina-dolayli-elestiri-dil-ozgurlugunu-destekliyoruz-1106653136.html

BM’den Ukrayna’nın yeni dil yasasına dolaylı eleştiri: Dil özgürlüğünü destekliyoruz

BM’den Ukrayna’nın yeni dil yasasına dolaylı eleştiri: Dil özgürlüğünü destekliyoruz

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusçayı koruma kapsamından çıkaran yeni Ukrayna yasasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Birleşmiş Milletler’in... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T20:24+0300

2026-06-19T20:24+0300

2026-06-19T20:24+0300

dünya

stephane dujarric

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

kiev

rusça

avrupa konseyi

vladimir zelenskiy

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Sputnik muhabirinin, Ukrayna’da Rusçayı koruma kapsamından çıkaran yeni yasaya ilişkin sorusunu yanıtlayan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin “dil özgürlüğünü ve çok dilliliği” desteklediğini söyledi.Dujarric, “Biz ilkesel olarak kültürel özgürlüğe, dil özgürlüğüne inanıyoruz. Herhangi bir ülkede dil ve kültür çeşitliliği desteklenmesi gereken bir unsurdur” ifadelerini kullandı.Vladimir Zelenskiy, daha önce imzaladığı yasayla Rusçayı korunacak diller listesinden çıkarmıştı. Böylece Kiev rejimi, Rusçaya artık Avrupa Konseyi Ulusal Azınlık Dilleri Şartı kapsamındaki koruma hükümlerini uygulamayacağını ilan etmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/lavrov-abdnin-ukrayna-krizine-yonelik-yaklasiminda-degisiklik-olabilir-1106648284.html

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stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, rusça, avrupa konseyi, vladimir zelenskiy