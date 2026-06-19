https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/almanya-basbakani-merzden-abye-butce-tehdidi-rakamlarin-dusurulmesi-lazim-1106639783.html

Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye ‘bütçe’ tehdidi: Rakamların düşürülmesi lazım

Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye ‘bütçe’ tehdidi: Rakamların düşürülmesi lazım

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı, AB Liderler Zirvesi öncesinde Almanya ve diğer bazı üye ülkelerin Birliğin gelecek dönem finansman paketine yönelik mevcut teklifini reddedebileceği tehdidinde bulundu.

2026-06-19T12:55+0300

2026-06-19T12:55+0300

2026-06-19T12:55+0300

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friedrich merz

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Gelecek dönem bütçe müzakereleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Merz, "Mevcut teklif, soyut rakamlar bazında çok yüksek. Masaya yeni bir teklif konulmalı ve ardından gelir-gider yapısını tartışmalıyız. Rakamların düşürülmesi lazım" dedi.Bu pozisyonu diğer bazı AB üyesi ülkelerle de paylaştığını belirten Merz, "Bu bir çoğunluk değil ancak oy birliğiyle bir sonuca varmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.‘AB daha fazla borçlanmamalı’Merz, zirve oturumlarında Avrupa Birliği'nin daha fazla borçlanmaması gerektiği yönündeki çağrısını yineleyeceğini kaydetti.Bütçe müzakerelerinde tarafların 2026 yılının ikinci yarısında ortak bir uzlaşıya varmasını umduğunu dile getiren Merz, bütçenin genel planlanabilirliği açısından bu yıl içinde bir karara varılmasının önemine dikkati çekti.Zirvenin ana gündemi yeni mali çerçeveAB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen zirvenin ikinci gün oturumlarında ana gündem maddesini Birliğin gelecek dönem bütçesi oluşturuyor.AB Komisyonu, yeni dönemde bütçenin yaklaşık 2 trilyon euroya çıkarılmasını ve mevcut yapıya göre daha esnek kullanılmasını öneriyor.

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