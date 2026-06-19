https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/adalar-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-ali-ercan-akpolat-dahil-gozaltilar-var-1106631297.html

Adalar Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil gözaltılar var

Adalar Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil gözaltılar var

Sputnik Türkiye

Adalar Belediyesi'ne yönelik 4 ilde yürütülen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 kişi gözaltına alındı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T08:20+0300

2026-06-19T08:20+0300

2026-06-19T09:05+0300

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve personelin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgede "usulsüz işlemlere imza attıkları" yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.Soruşturma dosyasındaki detaylara göre; şüphelilerin "tarihi eser statüsündeki yapılara yapılan esaslı müdahalelere, rüşvet karşılığında basit onarım adı altında izin verdikleri" belirlendi. Ayrıca ruhsatsız işletmelere "rüşvet karşılığı çalışma izni verildiği veya bu işletmelerin faaliyetlerine göz yumulduğu" tespit edildi.Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, suç ağının işleyişine dair şu bulgulara ulaşıldı:"Kaçak inşaatlara ve ruhsatsız işletmelere önce "göstermelik" olarak yüksek miktarda cezalar kesildiği, bu yolla sistem içerisine çekilen yapı sahipleriyle, cezanın hafifletilmesi veya usulsüzce indirilmesi noktasında rüşvet pazarlığı yapıldığı, ruhsat almak isteyenlerin belediye yetkililerince irtibatlı oldukları mimarlara yönlendirildiği, rüşvet görüşmelerinin bu mimarlar üzerinden yürütüldüğü ve ödemelerin elden teslim edildiği anlaşıldı."İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; MASAK verileri, HTS ve baz kayıtları ile tanık beyanları delil olarak dosyaya eklendi.Tespit edilen 40 ayrı suç eylemine karıştığı belirlenen 47 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.90 adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulurken, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli işlem yürütülüyor.Ali Ercan Akpolat kimdir?Ali Ercan Akpolat, 2 Temmuz 1969 yılında Büyükada’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğup büyüdüğü Adalar’da tamamladı.Akpolat, 18 yaşında SHP ile adım attığı siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam etti. Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde yer aldı.Ali Ercan Akpolat, meslek hayatını turizmci olarak sürdürdü ve Büyükada’da otel işletmeciliği yaptı. Bir dönem Yaysat ve Birleşik Basın Dağıtım Bayiliklerini alarak Adalar’da gazete dağıtım işinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ekiplerden-operasyon-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kurtarildi-1106631187.html

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