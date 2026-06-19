https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abdden-almanya-hamlesi-ilac-politikalari-sorusturma-konusu-oldu-1106646700.html
ABD'den Almanya hamlesi: İlaç politikaları soruşturma konusu oldu
ABD'den Almanya hamlesi: İlaç politikaları soruşturma konusu oldu
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, Almanya'nın ilaç fiyatlandırma politikalarına yönelik ticaret soruşturması başlattı. Washington, Almanya'nın yenilikçi ilaçlara daha az ödeme... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T16:18+0300
2026-06-19T16:18+0300
2026-06-19T16:18+0300
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ABD ile Almanya arasında ilaç fiyatları üzerinden yeni bir anlaşmazlık gündeme geldi.ABD Ticaret Temsilciliği, Almanya'nın ilaç sektörüne yönelik uygulamalarını incelemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, ABD Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütüleceği bildirildi.Bu mekanizma, ABD'nin haksız ticaret uygulaması olarak değerlendirdiği politikalara karşı tek taraflı önlemler almasına ve gümrük vergileri uygulamasına imkan tanıyor.Trump yönetimi Almanya'yı hedef aldıABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Almanya'nın yenilikçi ilaçlara yönelik harcamaları azaltmayı hedefleyen düzenlemelerinden endişe duyduklarını söyledi.Greer, ABD'li hastaların küresel ilaç araştırma ve geliştirme maliyetlerinin orantısız bir bölümünü üstlenmemesi gerektiğini belirtti.ABD yönetimi, ticaret ortaklarının yeni ilaçların geliştirilmesine daha fazla mali katkı sağlaması gerektiğini savunuyor.Washington ayrıca sorunun müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirterek, daha önce Birleşik Krallık ile yapılan ilaç anlaşmasını örnek gösterdi.Almanya maliyetleri düşürmeye çalışıyorAlmanya hükümeti, son yıllarda hızla artan sağlık harcamalarını kontrol altına almak amacıyla sağlık sigortası sisteminde değişiklikler planlıyor.Hazırlanan tasarı kapsamında ilaç şirketlerinin sağlık sigortası fonlarına daha yüksek indirim sağlaması öngörülüyor.Bu durum bazı ilaç şirketlerinin tepkisini çekti. Sektör temsilcileri, yeni ilaçların Almanya pazarına girişinin gecikebileceği ya da bazı ürünlerin piyasaya sunulmayabileceği uyarısında bulundu.Tasarı halen parlamentodaki görüşme sürecini sürdürüyor.İlaç fiyatları yeniden tartışma konusu olduABD Başkanı Donald Trump, ilaç fiyatlarının düşürülmesini öncelikleri arasında gösteriyor.Washington, geçen yıl uygulamaya koyduğu 'En Çok Kayrılan Ülke' politikasıyla ABD'deki ilaç fiyatlarını diğer ülkelerdeki daha düşük fiyatlara bağlamayı hedeflemişti.Öte yandan bazı uzmanlar ve ilaç şirketleri, düşük fiyat politikalarının araştırma-geliştirme yatırımlarını olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.Bazı büyük ilaç şirketleri de Avrupa ülkelerinin yeni nesil tedavilere erişimde geride kalabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kongoda-ebola-bilancosu-agirlasiyor-olu-sayisi-200u-asti-1106640626.html
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donald trump, abd, almanya, washington, i̇laç, soruşturma
donald trump, abd, almanya, washington, i̇laç, soruşturma
ABD'den Almanya hamlesi: İlaç politikaları soruşturma konusu oldu
ABD yönetimi, Almanya'nın ilaç fiyatlandırma politikalarına yönelik ticaret soruşturması başlattı. Washington, Almanya'nın yenilikçi ilaçlara daha az ödeme yaptığını savunurken, soruşturmanın yeni gümrük vergilerinin önünü açabileceği belirtiliyor.
ABD ile Almanya arasında ilaç fiyatları üzerinden yeni bir anlaşmazlık gündeme geldi.
ABD Ticaret Temsilciliği, Almanya'nın ilaç sektörüne yönelik uygulamalarını incelemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, ABD Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütüleceği bildirildi.
Bu mekanizma, ABD'nin haksız ticaret uygulaması olarak değerlendirdiği politikalara karşı tek taraflı önlemler almasına ve gümrük vergileri uygulamasına imkan tanıyor.
Trump yönetimi Almanya'yı hedef aldı
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Almanya'nın yenilikçi ilaçlara yönelik harcamaları azaltmayı hedefleyen düzenlemelerinden endişe duyduklarını söyledi.
Greer, ABD'li hastaların küresel ilaç araştırma ve geliştirme maliyetlerinin orantısız bir bölümünü üstlenmemesi gerektiğini belirtti.
ABD yönetimi, ticaret ortaklarının yeni ilaçların geliştirilmesine daha fazla mali katkı sağlaması gerektiğini savunuyor.
Washington ayrıca sorunun müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirterek, daha önce Birleşik Krallık ile yapılan ilaç anlaşmasını örnek gösterdi.
Almanya maliyetleri düşürmeye çalışıyor
Almanya hükümeti, son yıllarda hızla artan sağlık harcamalarını kontrol altına almak amacıyla sağlık sigortası sisteminde değişiklikler planlıyor.
Hazırlanan tasarı kapsamında ilaç şirketlerinin sağlık sigortası fonlarına daha yüksek indirim sağlaması öngörülüyor.
Bu durum bazı ilaç şirketlerinin tepkisini çekti. Sektör temsilcileri, yeni ilaçların Almanya pazarına girişinin gecikebileceği ya da bazı ürünlerin piyasaya sunulmayabileceği uyarısında bulundu.
Tasarı halen parlamentodaki görüşme sürecini sürdürüyor.
İlaç fiyatları yeniden tartışma konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump, ilaç fiyatlarının düşürülmesini öncelikleri arasında gösteriyor.
Washington, geçen yıl uygulamaya koyduğu 'En Çok Kayrılan Ülke' politikasıyla ABD'deki ilaç fiyatlarını diğer ülkelerdeki daha düşük fiyatlara bağlamayı hedeflemişti.
Öte yandan bazı uzmanlar ve ilaç şirketleri, düşük fiyat politikalarının araştırma-geliştirme yatırımlarını olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.
Bazı büyük ilaç şirketleri de Avrupa ülkelerinin yeni nesil tedavilere erişimde geride kalabileceği uyarısında bulundu.