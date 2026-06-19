https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abdde-ilk-mrna-grip-asisina-onay-yolu-acildi-1106635359.html

ABD'de ilk mRNA grip aşısına onay yolu açıldı

ABD'de ilk mRNA grip aşısına onay yolu açıldı

Sputnik Türkiye

Grip virüsünün sürekli değişen yapısına karşı daha hızlı güncellenebilen mRNA teknolojisi, şimdi de grip aşılarında kullanılmaya hazırlanıyor. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T10:35+0300

2026-06-19T10:35+0300

2026-06-19T10:35+0300

sağlik

abd

moderna

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)

mrna

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) danışma kurulu, Moderna tarafından geliştirilen "mFlusiva" adlı ilk mRNA tabanlı grip aşısının onaylanmasını tavsiye etti. Aşıyla ilgili nihai kararın ağustos ayı başında verilmesi bekleniyor.Daha hızlı üretilebiliyorKoronavirüs salgını sırasında yaygın olarak kullanılan mRNA teknolojisi, geleneksel aşı yöntemlerine göre çok daha hızlı üretim imkanı sunuyor. Uzmanlar, bu sayede sürekli mutasyona uğrayan grip virüsüne karşı daha etkili aşılar geliştirilebileceğini belirtiyor.Klinik sonuçlar umut verdiYaklaşık 40 bin kişinin katıldığı klinik çalışmalarda, aşının mevcut grip aşılarına göre grip vakalarını yaklaşık yüzde 27 daha fazla azalttığı görüldü. ABD'de grip nedeniyle her yıl on binlerce kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle yeni aşının ilk olarak ileri yaş grubundaki kişilerde kullanılması planlanıyor.Aşının 50-64 yaş arasındaki kişiler için tam onay alması talep edilirken, 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ek çalışmalar sürerken acil kullanım izni talep edildi.En sık görülen yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, baş ağrısı ve halsizlik yer aldı.

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Sputnik Türkiye

abd, moderna, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), mrna