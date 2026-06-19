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ABD'de ilk mRNA grip aşısına onay yolu açıldı
ABD'de ilk mRNA grip aşısına onay yolu açıldı
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Grip virüsünün sürekli değişen yapısına karşı daha hızlı güncellenebilen mRNA teknolojisi, şimdi de grip aşılarında kullanılmaya hazırlanıyor. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T10:35+0300
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abd
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amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)
mrna
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) danışma kurulu, Moderna tarafından geliştirilen "mFlusiva" adlı ilk mRNA tabanlı grip aşısının onaylanmasını tavsiye etti. Aşıyla ilgili nihai kararın ağustos ayı başında verilmesi bekleniyor.Daha hızlı üretilebiliyorKoronavirüs salgını sırasında yaygın olarak kullanılan mRNA teknolojisi, geleneksel aşı yöntemlerine göre çok daha hızlı üretim imkanı sunuyor. Uzmanlar, bu sayede sürekli mutasyona uğrayan grip virüsüne karşı daha etkili aşılar geliştirilebileceğini belirtiyor.Klinik sonuçlar umut verdiYaklaşık 40 bin kişinin katıldığı klinik çalışmalarda, aşının mevcut grip aşılarına göre grip vakalarını yaklaşık yüzde 27 daha fazla azalttığı görüldü. ABD'de grip nedeniyle her yıl on binlerce kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle yeni aşının ilk olarak ileri yaş grubundaki kişilerde kullanılması planlanıyor.Aşının 50-64 yaş arasındaki kişiler için tam onay alması talep edilirken, 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ek çalışmalar sürerken acil kullanım izni talep edildi.En sık görülen yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, baş ağrısı ve halsizlik yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/arastirma-ortaya-koydu-yaygin-gida-katkilari-kalp-sagligini-etkiliyor-1106623613.html
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abd, moderna, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), mrna
abd, moderna, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), mrna

ABD'de ilk mRNA grip aşısına onay yolu açıldı

10:35 19.06.2026
© AP Photo / Wilfredo Leetedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Wilfredo Lee
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Grip virüsünün sürekli değişen yapısına karşı daha hızlı güncellenebilen mRNA teknolojisi, şimdi de grip aşılarında kullanılmaya hazırlanıyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) danışma kurulu, Moderna tarafından geliştirilen "mFlusiva" adlı ilk mRNA tabanlı grip aşısının onaylanmasını tavsiye etti.
Aşıyla ilgili nihai kararın ağustos ayı başında verilmesi bekleniyor.

Daha hızlı üretilebiliyor

Koronavirüs salgını sırasında yaygın olarak kullanılan mRNA teknolojisi, geleneksel aşı yöntemlerine göre çok daha hızlı üretim imkanı sunuyor. Uzmanlar, bu sayede sürekli mutasyona uğrayan grip virüsüne karşı daha etkili aşılar geliştirilebileceğini belirtiyor.

Klinik sonuçlar umut verdi

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı klinik çalışmalarda, aşının mevcut grip aşılarına göre grip vakalarını yaklaşık yüzde 27 daha fazla azalttığı görüldü.
ABD'de grip nedeniyle her yıl on binlerce kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle yeni aşının ilk olarak ileri yaş grubundaki kişilerde kullanılması planlanıyor.
Aşının 50-64 yaş arasındaki kişiler için tam onay alması talep edilirken, 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ek çalışmalar sürerken acil kullanım izni talep edildi.
En sık görülen yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, baş ağrısı ve halsizlik yer aldı.
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