https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/arastirma-ortaya-koydu-yaygin-gida-katkilari-kalp-sagligini-etkiliyor-1106623613.html
Araştırma ortaya koydu: Yaygın gıda katkıları kalp sağlığını etkiliyor
Araştırma ortaya koydu: Yaygın gıda katkıları kalp sağlığını etkiliyor
Sputnik Türkiye
112 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırma, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bazı koruyucuların yüksek tansiyon ve... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T19:26+0300
2026-06-18T19:26+0300
2026-06-18T19:26+0300
sağlik
kalp
damar
kalp damar hastalığı
koruyucu maddeler
antioksidan
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Fransa'da yürütülen geniş kapsamlı bir araştırma, günlük hayatta sıkça tüketilen işlenmiş gıdalardaki bazı koruyucu katkı maddelerinin kalp sağlığıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.European Heart Journal dergisinde yayımlanan çalışma, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (INSERM) ile Sorbonne Paris Nord Üniversitesi ve Paris Cite Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.Araştırmada 112 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık verileri yıllar boyunca takip edildi.Sekiz katkı maddesi dikkat çektiAraştırmacılar, en yaygın kullanılan 17 koruyucu katkı maddesini ayrı ayrı değerlendirdi.Analiz sonucunda sekiz katkı maddesinin yüksek tansiyon riskiyle ilişkili olduğu tespit edildi.Araştırmada ayrıca askorbik asidin (E300) kalp-damar hastalıklarıyla da ilişkili bulunduğu belirtildi.Yüksek tüketimde risk daha fazla görüldüAraştırmacılar, koruyucu katkı maddelerini en fazla tüketen kişilerde yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu bildirdi.Çalışmada, antioksidan olmayan koruyucuları en fazla tüketen grupta yüksek tansiyon riskinin yüzde 29, kalp-damar hastalığı riskinin ise yüzde 16 daha yüksek olduğu aktarıldı.Antioksidan koruyucuları en fazla tüketen kişilerde de yüksek tansiyon riskinin yüzde 22 daha yüksek olduğu kaydedildi.Araştırmacılardan yeniden değerlendirme çağrısıÇalışmanın yazarlarından INSERM Araştırma Direktörü Dr. Mathilde Touvier, elde edilen sonuçların gıda katkı maddelerinin risk ve faydalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.Araştırmacılar, bulguların işlenmemiş veya az işlenmiş gıdaların tercih edilmesine yönelik mevcut beslenme önerilerini desteklediğini ifade etti.Bununla birlikte ekip, katkı maddeleri ile hastalık riski arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
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kalp, damar, kalp damar hastalığı, koruyucu maddeler, antioksidan
kalp, damar, kalp damar hastalığı, koruyucu maddeler, antioksidan
Araştırma ortaya koydu: Yaygın gıda katkıları kalp sağlığını etkiliyor
112 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırma, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bazı koruyucuların yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, en yüksek düzeyde katkı maddesi tüketen kişilerde riskin daha yüksek olduğunu bildirdi.
Fransa'da yürütülen geniş kapsamlı bir araştırma, günlük hayatta sıkça tüketilen işlenmiş gıdalardaki bazı koruyucu katkı maddelerinin kalp sağlığıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.
European Heart Journal dergisinde yayımlanan çalışma, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (INSERM) ile Sorbonne Paris Nord Üniversitesi ve Paris Cite Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.
Araştırmada 112 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık verileri yıllar boyunca takip edildi.
Sekiz katkı maddesi dikkat çekti
Araştırmacılar, en yaygın kullanılan 17 koruyucu katkı maddesini ayrı ayrı değerlendirdi.
Analiz sonucunda sekiz katkı maddesinin yüksek tansiyon riskiyle ilişkili olduğu tespit edildi.
Bunlar arasında potasyum sorbat (E202), potasyum metabisülfit (E224), sodyum nitrit (E250), askorbik asit (E300), sodyum askorbat (E301), sodyum eritrobat (E316), sitrik asit (E330) ve biberiye özütleri (E392) yer aldı.
Araştırmada ayrıca askorbik asidin (E300) kalp-damar hastalıklarıyla da ilişkili bulunduğu belirtildi.
Yüksek tüketimde risk daha fazla görüldü
Araştırmacılar, koruyucu katkı maddelerini en fazla tüketen kişilerde yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu bildirdi.
Çalışmada, antioksidan olmayan koruyucuları en fazla tüketen grupta yüksek tansiyon riskinin yüzde 29, kalp-damar hastalığı riskinin ise yüzde 16 daha yüksek olduğu aktarıldı.
Antioksidan koruyucuları en fazla tüketen kişilerde de yüksek tansiyon riskinin yüzde 22 daha yüksek olduğu kaydedildi.
Araştırmacılardan yeniden değerlendirme çağrısı
Çalışmanın yazarlarından INSERM Araştırma Direktörü Dr. Mathilde Touvier, elde edilen sonuçların gıda katkı maddelerinin risk ve faydalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.
Araştırmacılar, bulguların işlenmemiş veya az işlenmiş gıdaların tercih edilmesine yönelik mevcut beslenme önerilerini desteklediğini ifade etti.
Bununla birlikte ekip, katkı maddeleri ile hastalık riski arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.