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ABD ordusu Pasifik'te tekneyi vurdu: 3 kişi öldü
ABD ordusu Pasifik'te tekneyi vurdu: 3 kişi öldü
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ABD Güney Komutanlığı, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye operasyon düzenlendiğini ve teknedeki 3 kişinin... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T09:53+0300
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dünya
abd
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ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknenin hedef alındığı belirtildi. Paylaşımda, operasyon sırasında ABD askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.Komutanlık, saldırı anına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. ABD ordusunun son dönemdeki Karayip ve Pasifik'te operasyonlarıABD ordusu, son dönemde Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı teknelere yönelik benzer operasyonlar düzenliyor. Son olarak 17 Mayıs'ta Doğu Pasifik'te bir gemiye düzenlenen saldırılarda 1 kişi ölmüş, 2 kişinin de sağ kurtarıldığı aktarılmıştı.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 'Güney Mızrağı Operasyonu' başlattıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/isvicredeki-abd-iran-gorusmesi-iptal-edildi-zaten-anlasma-uzaktan-imzalandi-1106632392.html
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abd, pete hegseth, pasifik okyanusu, güney saha (southcom)
abd, pete hegseth, pasifik okyanusu, güney saha (southcom)

ABD ordusu Pasifik'te tekneyi vurdu: 3 kişi öldü

09:53 19.06.2026 (güncellendi: 09:58 19.06.2026)
© Fotoğraf / ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM)ABD ordusu, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir teknenin vurulduğunu bildirdi
ABD ordusu, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir teknenin vurulduğunu bildirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Fotoğraf / ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM)
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ABD Güney Komutanlığı, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye operasyon düzenlendiğini ve teknedeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknenin hedef alındığı belirtildi. Paylaşımda, operasyon sırasında ABD askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.
Komutanlık, saldırı anına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

ABD ordusunun son dönemdeki Karayip ve Pasifik'te operasyonları

ABD ordusu, son dönemde Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı teknelere yönelik benzer operasyonlar düzenliyor. Son olarak 17 Mayıs'ta Doğu Pasifik'te bir gemiye düzenlenen saldırılarda 1 kişi ölmüş, 2 kişinin de sağ kurtarıldığı aktarılmıştı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 'Güney Mızrağı Operasyonu' başlattıklarını duyurmuştu.
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