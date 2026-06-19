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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abd-baskani-donald-trump-turkiyeyi-ziyaret-edecegim-1106654788.html
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen dönemde yurt dışı temaslarını artıracağını belirterek Türkiye'yi de ziyaret edeceğini açıkladı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T23:07+0300
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dünya
donald trump
türkiye
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, bir konferansta basın açıklamasında bulundu.Trump, "Çok sayıda ziyaret gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye de gideceğiz. Bir noktada büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-meloni-buyuk-hayranimdi-ama-artik-onu-hayranim-olarak-istemiyorum-1106654331.html
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donald trump, türkiye, abd, recep tayyip erdoğan
donald trump, türkiye, abd, recep tayyip erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim

23:07 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen dönemde yurt dışı temaslarını artıracağını belirterek Türkiye'yi de ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, bir konferansta basın açıklamasında bulundu.
Trump, "Çok sayıda ziyaret gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye de gideceğiz. Bir noktada büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğiz" dedi.
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