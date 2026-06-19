https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abd-baskani-donald-trump-turkiyeyi-ziyaret-edecegim-1106654788.html
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen dönemde yurt dışı temaslarını artıracağını belirterek Türkiye'yi de ziyaret edeceğini açıkladı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T23:07+0300
2026-06-19T23:07+0300
2026-06-19T23:07+0300
dünya
donald trump
türkiye
abd
recep tayyip erdoğan
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ABD Başkanı Donald Trump, bir konferansta basın açıklamasında bulundu.Trump, "Çok sayıda ziyaret gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye de gideceğiz. Bir noktada büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-meloni-buyuk-hayranimdi-ama-artik-onu-hayranim-olarak-istemiyorum-1106654331.html
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donald trump, türkiye, abd, recep tayyip erdoğan
donald trump, türkiye, abd, recep tayyip erdoğan
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen dönemde yurt dışı temaslarını artıracağını belirterek Türkiye'yi de ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, bir konferansta basın açıklamasında bulundu.
Trump, "Çok sayıda ziyaret gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye de gideceğiz. Bir noktada büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğiz" dedi.