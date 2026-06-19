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Kedilerle ilgili yeni araştırma: Erkeklere daha fazla miyavlıyorlar
Kedilerle ilgili yeni araştırma: Erkeklere daha fazla miyavlıyorlar
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yürütülen bir araştırma, kedilerin erkeklere kadınlara kıyasla daha sık miyavladığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durumun insanlarla kediler... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T12:49+0300
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Araştırma, kedilerin insanlarla kurduğu iletişimi daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirildi.Çalışmayı yürüten araştırmacı Kaan Kerman, insanların köpeklerini genellikle daha iyi anladığını, buna karşın kedilerin davranışlarının çoğu zaman gizemini koruduğunu belirterek bu soruya yanıt aradı.Araştırma kapsamında 31 kişi, ev ortamında kedileriyle olan etkileşimlerini vücut kamerasıyla kaydetti. Toplanan görüntülerde kedilerin sahiplerini karşılama davranışları incelendi.Erkeklere daha fazla miyavladılarAraştırma sonuçlarına göre kediler, erkek aile üyelerine kadınlara kıyasla daha sık miyavladı.İncelemelerde erkekler için 100 saniyelik karşılaşmalarda ortalama 4.3 miyavlama, kadınlar için ise ortalama 1.8 miyavlama tespit edildi.Elde edilen veriler, kedilerin erkeklerle iletişim kurarken daha fazla sesli tepki verdiğini ortaya koydu.Bunun nedeni ne olabilir?Araştırma, kedilerin erkekleri daha az anlayışlı gördüğünü ya da daha fazla yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu doğrudan göstermiyor.Ancak araştırmacılara göre kadınlar ve erkekler evcil hayvanlarıyla farklı şekillerde etkileşim kurabiliyor ve kediler de bu farklılıklara farklı tepkiler verebiliyor.Uzmanlar ayrıca kedilerin kendi aralarında çoğunlukla beden diliyle iletişim kurduğunu, miyavlamanın ise büyük ölçüde insanlarla iletişim kurmak için kullanılan bir davranış olduğunu belirtiyor.Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde, kedilerin erkeklere daha sık miyavlamasının nedenlerinden birinin erkeklerin sesli iletişime daha fazla ihtiyaç duyduğunu düşünmeleri olabileceği öne sürüldü. Ancak bu yorumun araştırmanın doğrudan bir sonucu olmadığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/antik-dna-sasirtti-veba-insanlari-5-bin-500-yil-once-de-olduruyordu-1106622181.html
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kedi, iletişim, erkek, kadın
kedi, iletişim, erkek, kadın

Kedilerle ilgili yeni araştırma: Erkeklere daha fazla miyavlıyorlar

12:49 19.06.2026 (güncellendi: 13:21 19.06.2026)
© AAkedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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Türkiye'de yürütülen bir araştırma, kedilerin erkeklere kadınlara kıyasla daha sık miyavladığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durumun insanlarla kediler arasındaki iletişim biçimine dair yeni ipuçları sunabileceğini belirtiyor.
Araştırma, kedilerin insanlarla kurduğu iletişimi daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Çalışmayı yürüten araştırmacı Kaan Kerman, insanların köpeklerini genellikle daha iyi anladığını, buna karşın kedilerin davranışlarının çoğu zaman gizemini koruduğunu belirterek bu soruya yanıt aradı.
Araştırma kapsamında 31 kişi, ev ortamında kedileriyle olan etkileşimlerini vücut kamerasıyla kaydetti. Toplanan görüntülerde kedilerin sahiplerini karşılama davranışları incelendi.

Erkeklere daha fazla miyavladılar

Araştırma sonuçlarına göre kediler, erkek aile üyelerine kadınlara kıyasla daha sık miyavladı.
İncelemelerde erkekler için 100 saniyelik karşılaşmalarda ortalama 4.3 miyavlama, kadınlar için ise ortalama 1.8 miyavlama tespit edildi.
Elde edilen veriler, kedilerin erkeklerle iletişim kurarken daha fazla sesli tepki verdiğini ortaya koydu.

Bunun nedeni ne olabilir?

Araştırma, kedilerin erkekleri daha az anlayışlı gördüğünü ya da daha fazla yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu doğrudan göstermiyor.
Ancak araştırmacılara göre kadınlar ve erkekler evcil hayvanlarıyla farklı şekillerde etkileşim kurabiliyor ve kediler de bu farklılıklara farklı tepkiler verebiliyor.
Uzmanlar ayrıca kedilerin kendi aralarında çoğunlukla beden diliyle iletişim kurduğunu, miyavlamanın ise büyük ölçüde insanlarla iletişim kurmak için kullanılan bir davranış olduğunu belirtiyor.
Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde, kedilerin erkeklere daha sık miyavlamasının nedenlerinden birinin erkeklerin sesli iletişime daha fazla ihtiyaç duyduğunu düşünmeleri olabileceği öne sürüldü. Ancak bu yorumun araştırmanın doğrudan bir sonucu olmadığı vurgulandı.
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